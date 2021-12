Provincie wil komende twee jaar op aanvraag 700 laadpalen aanleggen

Uiteindelijk 3.500

Fokkens rekent erop dat de 700 laadpalen voor de komende jaren genoeg zijn. "Het is gebaseerd op een prognose met cijfers van het CBS. En uiteindelijk is het idee om in 2030 ongeveer 3.500 van te hebben."

De gedeputeerde zegt toe dat de verdeling over de provincie goed en eerlijk wordt. "In elk dorp met meer dan 1.000 inwoners zal zo'n laadpaal komen.

Aanvragen

Inwoners en bedrijven zonder een eigen oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen wordt ook gekeken naar de belasting van het netwerk. De laadpalen komen op publiek terrein en zijn niet alleen bedoeld voor de aanvrager.