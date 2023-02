Provincie plaatst tekstwagens bij Jutrijp en Hommerts

Sinds de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek rijdt er veel verkeer door de dorpen en dat gaat niet altijd met gepaste snelheid. Door de tekstwagens wordt extra aandacht gevraagd voor de snelheid waarmee gereden wordt. Bij Jutrijp en Hommerts is de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur.

Michel Rietman, wethouder op het gebied van verkeer en mobiliteit, vindt de komst van de borden een goede zaak: “In Jutrijp en Hommerts is heel nadrukkelijk gevraagd: ‘hou rekening met onze inwoners’. De borden lossen het probleem niet op, maar hiermee wordt wel aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Er zij veel bewoners die dagelijks hinder ondervinden van het doorgaande verkeer. Door de toegenomen drukte is oversteken lastiger geworden, met name voor de schoolkinderen tijdens de spits. Je gaat er vanuit dat iedereen netjes vijftig rijdt, maar als er iemand tussen zit die sneller rijdt, kun je een verkeerde inschatting maken. Dat is gewoon gevaarlijk. Pas daarom je snelheid aan.” De politie blijft hier ook de komende tijd op controleren.

Omleidingsroutes blijven

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de tunnel zo snel mogelijk gedeeltelijk open te stellen. De borden blijven na de gedeeltelijke opening van de A7 staan, omdat Jutrijp en Hommerts nog wel deel uitmaken van de omleidingsroutes. Wel verwacht Rijkswaterstaat dat de verkeersdruk op de lokale wegen zal afnemen.