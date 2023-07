Provincie ontvangt aanbiedingen bus concessie Fryslân 2024 – 2034

LEEUWARDEN- Op vrijdagmiddag 21 juli sloot de termijn voor vervoerders om een plan in te dienen voor de nieuwe bus concessie Fryslân. In deze bus concessie doen vervoerders een aanbod voor openbaar busvervoer van 2024 tot 2034. Nu de biedingen binnen zijn, kan de provincie starten met de beoordeling van de plannen. De vervoerder die als beste wordt beoordeeld, mag het busvervoer in Fryslân uitvoeren in de genoemde periode.