Provincie investeert 5 miljoen euro in Arcadia

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân investeert in de periode 2024-2028 vijf miljoen euro in Arcadia. Het college van Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat – naast de gemeente Leeuwarden – ook andere Friese gemeenten nauwer betrokken worden bij Arcadia. Ook financieel, zodat het een verhaal van en voor heel Fryslân blijft.

Tot aan 2028 wordt één keer in de drie jaar een zogeheten Arcadia-jaar georganiseerd, een invulling van de legacy van Leeuwarden-Fryslân 2018. In 2022 was de eerste editie die 100 dagen duurde. Tijdens een Arcadia jaar, ook wel triënnale genoemd, vinden er door heel Fryslân talloze kunstprojecten, voorstellingen en festivals plaats. Stichting LF2028 organiseert de Arcadiajaren, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden zijn initiatiefnemers van deze stichting.

Van en voor heel Fryslân

Cultuurgedeputeerde Sijbe Knol benadrukt dat Arcadia er voor onze hele provincie is: "Mei dit projekt ynvestearje wy yn hiel Fryslân. Yn ‘e gemeente Ljouwert fine wy al jierren in goede gearwurkingspartner, mar wy wolle ek dat oare Fryske gemeenten nauwer by Arcadia behelle wurde, ek finansjeel. Dêr leit ek in opdracht foar Arcadia om de oansluting Fryslân breed by gemeenten te sykjen.”

Het college van Gedeputeerde Staten zet deze bestuursperiode in op een robuuste culturele infrastructuur, waarbij de focus ligt op de investering in de Friese culturele instellingen. Arcadia als project heeft zich in 2022 bewezen met de organisatie van 200 artistieke projecten, variërend van theater, dans, zang, fotografie, beeldende kunst, literatuur en poëzie. “Hiermee geven we Arcadia voor de komende vijf jaar financiële zekerheid. Daarnaast is het een signaal naar gemeenten, Rijk en Europa dat de provincie Arcadia blijft steunen, maar passend binnen onze budgetten,” aldus gedeputeerde Knol.

Deze periode investeert het college 17,5 miljoen euro incidenteel in cultuur, waarvan bijna een derde naar Arcadia gaat. De overige 12,5 miljoen die overblijft is een extra investering boven op onze structurele uitgaven aan cultuur.