Provincie Fryslân reikt Waarde-Ringen uit aan visser, boer en kok

De drie Friezen ontvingen een Waarde-Ring (een speld en oorkonde) omdat zij zich elk op een eigen enthousiaste en passievolle manier inzetten voor versterking van de verbinding tussen boer/visser en burger. “Freerk, Folkert en Ruben maken Fryslân een stukje bewuster van de waarde van ons voedsel. Daar hoort waar-de-ring bij!”, aldus gedeputeerde Femke Wiersma.

Van boer tot bord

Ruben Schippers is chef-kok bij Omke Jan; een ‘’boergondische’’ ontmoetingsplek in Woudsend. Schippers staat dicht bij de natuur. Hij gebruikt lokale producten en werkt ‘van boer tot bord’: koken met producten rechtstreeks van de boeren uit de omgeving.

Duurzaam aalbeheer

Freerk Visserman is de laatste beroepsvisser uit Heeg. Hij levert veel aan restaurants in de regio en verkoopt de rest zelf rechtstreeks aan de consument. Visserman doet aan verspreide visserij en is een voorstander van duurzaam aalbeheer. Hij staat voor zijn ambacht en vindt het belangrijk om verantwoord te vissen. Niet de maximale vangst maar de optimale vangst staat voorop. Met respect voor de vis en de Friese natuur.(externe link)

Biologische gewassen

Folkert Botma zet zich in om de grond gezonder te maken en de allerlekkerste en voedzaamste aardappelen en groenten te produceren. Zijn overtuiging is dat het vergroten van biodiversiteit essentieel is voor een beter klimaat en gezondere gewassen. Daarom kiest hij heel bewust voor een divers aanbod aan biologische gewassen. Hij deelt recepten en verkoopt zijn producten via de webshop op zijn website. Ook levert hij aan het UMCG en zorginstellingen.

De Waarde-Ring is een initiatief van de Dutch Food Week(externe link).