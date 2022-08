Provincie Fryslân haalt omgekeerde vlaggen op provinciegrond weg

De vlaggen die nu worden weggehaald, hangen bijvoorbeeld boven openbare wegen. Provinciale Waterstaat heeft een lijst samengesteld met plaatsen waar de vlaggen op de kop hangen.

Andere provincies zijn Fryslân voor met het weghalen van de vlaggen. "Wij vonden het belangrijk om toch even die ruimte te geven aan mensen", zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

"Nu begint het politieke jaar weer, de kinderen gaan weer naar school. Je moet een keer een moment kiezen, dat moment is nu."

Ze beklemtoont dat het alleen gaat om protestuitingen op openbare plekken. "Op z'n eigen land of in de voortuin mag een boer doen wat-ie wil, het gaat puur om rotondes en bermen langs provinciale wegen bijvoorbeeld."

Oproep om het zelf te doen

Ze roept mensen op om de vlaggen zelf weg te halen. "En anders gaan we het vanaf 12 september zelf doen."

Fokkens heeft begrip voor de standpunten van voor- en tegenstanders van de vlaggen. De gedeputeerde hoopt dat de vlaggen niet weer terug worden geplaatst, maar dat is volgens haar niet uit te sluiten. "Maar dat is niet een reden om ze nu niet weg te halen."

Klachten over omgekeerde vlaggen

Bij de provincie zijn ook klachten binnengekomen over de omgekeerde vlaggen. "Dat is de andere kant van de medaille: er zijn mensen die zich gekwetst voelen door de vlag op de kop. Daar hebben we ook begrip voor."