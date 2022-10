Provinciale Staten willen door met commissaris van de Koning Arno Brok

LEEUWARDEN- Provinciale Staten van Fryslân willen graag door met commissaris van de Koning Arno Brok. Vicevoorzitter Wiebo de Vries maakte vanochtend bekend dat de Staten positief adviseren over de herbenoeming van Brok voor een periode van zes jaar.

Brok reageerde met emotie op het positieve advies. Hij is 'dankbaar' voor het vertrouwen van Provinciale Staten, zo zei de commissaris. De herbenoeming van Brok met ingang van maart volgend jaar is nog niet definitief: na het advies van de Staten moeten ook het kabinet en de Koning hier nog een besluit over nemen.

Brok is sinds 1 maart 2017 commissaris van de Koning in Fryslân.