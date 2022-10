Provinciale afspraken moeten bestrijding natuurbanden verbeteren

De betrokken overheden erkennen de problemen die Zoer ziet. Er wordt daarom gewerkt aan provinciale afspraken zodat overleg en besluitvorming gemakkelijker wordt. Volgens Zoer is het belangrijk dat er bestuurlijk wordt opgeschaald. "We maken veelvuldig gebruik van onze natuurgebieden. De één vindt dit belangrijk, de ander vindt dat belangrijk. Dat hebben we dan ook besproken om te kijken hoe we de belangen bij elkaar kunnen brengen om zo eenduidig tot een plan te kunnen komen."

Brandweer Fryslân werkt al samen met Defensie. "Vorig jaar zijn er waterputten geslagen, maar dat zijn netwerken die we verder moeten uitwerken. Een natuurbrand is een grote logistieke operatie, ook voor onze wateraanvoer. Dat betekent dat we voertuigen meer gericht moeten hebben op water. Bij bestrijding is de eerste klap een daalder geworden. Daarom zijn we er ook zo op gebrand dat de eerste voertuigen snel kunnen uitrukken om de eerste klap te maken."