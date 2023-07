Protestactie om Antonius ziekenhuis te behouden trekt handjevol mensen, raad spreekt zich unaniem uit tegen sluiting

SNEEK- Net als op 22 juni jl. toen door de SP op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek een protestactie georganiseerd werd tegen de voorgenomen sluiting van het Sneker hospitaal, trok ook donderdagavond eenzelfde bijeenkomst amper publiek. Een 25-tal demonstranten was in de Marktstraat aanwezig om te protesteren tegen de sluiting van het Antonius.