Protest over valse start Earnewâld afgewezen, uitslag blijft staan

Earnewâld had protest ingediend tegen de wedstrijdcommissie van Ealahuizen. Het skûtsje kwam daar als eerste over de finish, maar werd uit de uitslag geschrapt omdat er sprake was van een valse start.

Schipper en bemanning hadden de hele wedstrijd niet in de gaten dat ze vals gestart waren. Ook de nummer twee, Grou, had niet gezien dat Earnewâld te vroeg over de startlijn gekomen was.