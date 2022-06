Protest in Woudsend tegen ‘Tjeerd, de man met boter op zijn hoofd’

WOUDSEND- Wie de discussie over de toekomst van de landbouw volgt, kan niet om Woudsender Tjeerd de Groot heen. De geboren Haarlemmer speelt een bepalende rol in de landbouwsector en hij is woordvoerder op het gebied van Landbouw en Natuur. De Groot (D66) werd landelijk bekend met zijn oproep om de veestapel te halveren.