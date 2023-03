ProRail mag dassen bij spoor Molkwerum verplaatsen

Lokken naar de kunstburcht

Omdat de das een beschermd dier is, moest de RVO eerst wel toestemming geven om het plan uit te voeren. Dat is nu dus gebeurd. En dus kan ProRail aan de slag, maar om de dieren naar de kunstburcht te lokken, moet er nog wel wat gebeuren.

"Het spoor ligt op een dijkje. Daar is allemaal vegetatie en dat is weggemaaid, zodat hij minder dekking heeft. Dan leggen we op dat talud een soort hekwerk waardoor hij ook niet meer in de dijk kan graven en dat het minder plezant is om te zijn", legt Aldert Baas van ProRail uit.