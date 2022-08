ProRail beveiligt spoorwegovergang Boazum - Zondag geen treinverkeer tussen Leeuwarden en Stavoren

BOAZUM - Dit weekend voert ProRail werkzaamheden uit bij de spoorwegovergang aan de Singel in Boazum. Vorig jaar was er een ernstige aanrijding, waarbij twee personen om het leven kwamen. De spoorwegovergang is een van de openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in Fryslân die ProRail uiterlijk in 2023 aanpakt.

“Minsklike drama’s dy’t djip yngripe”

Vooral campinggasten van Nij Wybranda gebruiken de overgang in Boazum. Zo ook op 5 juni 2021, toen een echtpaar het spoor met hun auto overstak. Ze kwamen helaas in botsing met een trein en overleden ter plaatse. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Dit binne minsklike drama’s dy’t djip yngripe. Je wolle alles dwaan om soks foar te kommen.”

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder voegt hieraan toe: “Het ongeluk in Boazum was een ramp. Voor nabestaanden, treinpersoneel, hulpverleners en andere betrokkenen. Een zo snel mogelijke beveiliging van NABO’s is een must.” Regiodirecteur Danou Veenhof sluit zich hier namens ProRail bij aan: “We werken aan deze overwegen juist om dit soort vreselijke ongelukken te voorkomen. Ook in Fryslân pakken we deze en andere aan om de veiligheid steeds verder te vergroten.”

Overgang blijft (grotendeels) open

ProRail werkt aan de spoorwegovergang in Boazum tussen zondag 21 augustus 01:00 uur en maandag 22 augustus 05:00 uur. Kilometers graafwerk en het plaatsen van spoorbomen en de installatie zijn dan al gedaan. ProRail werkt in dit weekend aan beveiliging, aansluiten en testen of alles werkt, en maakt de overweg breder. De overweg blijft tijdens het werk open voor hulpdiensten en campinggasten. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn.

Zondag 21 augustus is er door deze en andere spoorwerkzaamheden geen treinverkeer tussen Leeuwarden en Stavoren. Arriva zet alternatief vervoer in. Na het kampeerseizoen, in november, vlakt ProRail de weg bij de overgang in Boazum nog af. Zo kunnen caravans er ook soepeler overheen.

ProRail: geen onbeveiligde spoorwegovergangen meer

Met de spoorwegovergang in Boazum heeft ProRail straks de tweede NABO in de gemeente Súdwest-Fryslân aangepakt. Ook vier andere NABO’s in deze gemeente staan op de nominatie om aangepakt te worden. ProRail wil deze NABO’s uiterlijk in 2023 aanpakken en heeft in opdracht van het ministerie van I&W een programma voor de aanpak NABO ingezet.

ProRail wil er namelijk vanaf: ze zijn gevaarlijk en niet meer van deze tijd. Liefst haalt ProRail ze weg of maken ze onderdoorgangen of omleidingswegen. Want met het opheffen bereik je de meest veilige situatie: er kan geen aanrijding meer gebeuren. Als het echt niet anders kan neemt de spoorbeheerder een andere maatregel: beveiligen met een overweginstallatie, waarbij de kruising van weg en spoor dus wel in stand blijft. De maatregelen zijn om ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Bron: Fryslân.frl