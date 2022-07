Promotievideo Simmer yn Súdwest 2022

Het is weer tijd voor Simmer yn Súdwest! De zomervakantie staat weer bol van sportieve, culturele en gezellige activiteiten in onze hele gemeente!

Zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met springkussens en een te gekke Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is deze zomer van alles te doen in de buurt voor kinderen in Súdwest-Fryslân!

Meld je aan!: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/simmer-yn-sudwest/#c6d3ea50-6bfb-4f7d-9897-b4404e18a456