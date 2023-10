Projectkoor ’t Gala laat zien en horen dat muziek verbindt

Op zaterdagavond 7 oktober en zondagmiddag 8 oktober vindt in Theater Sneek voor de tweed keer 't Gala plaats, het grootste muziekspektakel van Súdwest-Fryslân. ’t Gala zet regionale talenten in de schijnwerpers. Terwijl het evenement nadert, is een uniek open koor, waar iedereen zich voor kon opgeven, druk bezig met de voorbereidingen, onder leiding van Clara Rullmann.

In totaal meldden vijftig mensen uit de gemeente zich voor het open koor van ’t Gala aan: vierenveertig vrouwen en zes mannen. Allemaal gedreven door passie en de wil om niet alleen geweldige muziek brengen, maar ook een gevoel van saamhorigheid te beleven. Voor deze editie van GrootSneek spraken we me met enkele leden van dit projectkoor. Wat is er zo leuk aan het zingen in een koor? En waar kijken ze naar uit?

Verschillende stempartijen worden één geheel

Echtpaar Klaas Faber en Mona Vermeij uit Sneek hebben in hun leven al heel wat koorervaring opgedaan. Doordat de twee koren waar Klaas in zat zijn gestopt, zit hij nu zonder. “Door drukte komt het me ook niet goed uit om weer lid te worden van een koor, maar toen ik van dit project hoorde, was ik direct enthousiast. Bovendien had ik positieve verhalen gehoord over een gelijkaardig project. Het lijkt me heel leuk om het nu zelf mee te maken”, zegt Klaas. Dat geldt ook voor zijn vrouw Mona. “In een koor zingen vind ik heel fijn. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat je verschillende stempartijen apart van elkaar oefent en dat die uiteindelijk prachtig als één geheel samenkomen. Dat vind ik iedere keer weer heel bijzonder. Daarnaast vind ik de ervaring van in een theater zingen een hele beleving. Ik heb het een keer eerder mogen doen tijdens de Bonte Sneeker Avond. Ik vond het geweldig om achter de schermen te kijken en de hele productie mee te maken. Dat voelt echt als een cadeautje.”

Bekende melodieën, nieuwe teksten

Het open koor zal zowel als achtergrondkoor voor solisten fungeren als zelfstandig nummers vertolken. Mona: “We hebben een aantal repetities gehad. Het is heel leuk om zo bij elkaar te komen en met de nummers bezig te zijn. Er zit veel afwisseling in de melodieën, het gaat van swingend naar rock, en naar wat meer gedragen.” Klaas vult aan: “Het repertoire bestaat uit allemaal bekende nummers. Denk aan The Beatles, Elton John, ABBA, maar ook Piter Wilkens. Op de melodieën van de nummers zijn nieuwe teksten geschreven. Allemaal in het thema van de straat én met een link naar Súdwest-Fryslân. Die teksten zijn echt geweldig geworden!”

Muziek verbindt

Ook Erna van Galen uit Blauwhuis is dol op zingen. Net als dochter Mare van Helvoort. Samen zingen ze tijdens ’t Gala mee in het projectkoor. Dirigente Clara Rullman leidde tot dit seizoen ook het musicalkoor MusicAlive van het Atrium, waar Erna in zong. Erna: “Clara is net voor de zomer gestopt als dirigente bij MusicAlive, om vrij te zijn om te reizen en projecten zoals ‘t Gala te kunnen doen. Haar enthousiasme en creativiteit waardeer ik zeer; vandaar dat wij ons opgaven voor deze editie van ‘t Gala.”

Samen zingen is voor Erna en haar dochter Mare niet nieuw. Erna: “Mijn dochter en ik hebben vorige zomer meegezongen in het Hid Hero koor in Bolsward.” Mare vindt zingen ook geweldig, maar ze zit niet bij een vast koor. Wel heeft ze zangles. “Dat we nu samen tijdens ’t Gala kunnen zingen, komt dus geweldig uit”, aldus Erna. Samen met anderen zingen is wat Erna het leukste vindt, en daarbij maakt het haar niet uit dat het dit keer met achtenveertig onbekenden is. “Bij MusicAlive ben ik gewend om met alleen vrouwen te zingen. In dit koor zingen ook mannen mee, dus dat vind ik erg leuk voor de variatie.

In een koor draait alles om het samenkomen van de stemmen; het elkaar leren kennen komt dan vanzelf, want muziek verbindt. En het is prachtig om dat uit te kunnen dragen naar het publiek. Die kriebels van op het podium staan en het publiek een mooie avond geven is wat ik geweldig vind. Ik ga mijn uiterste best doen voor een staande ovatie!”