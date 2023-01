Projectgroep ‘Afsluiting A7’ geformeerd

Overleg en samen werken naar een oplossing is belangrijk nu duidelijk is dat de afsluiting van de A7 waarschijnlijk lang gaat duren. Voorkomen moet worden dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Iedereen wil immers dat deze situatie zo snel mogelijk opgelost gaat worden. Daarnaast moet de verkeersveiligheid op de parallelwegen voortdurend gemonitord worden.



Dinsdag 17 januari was het eerste overleg. Op 24 januari staat het volgende overleg gepland met o.a. wethouder Michel Rietman van gemeente SWF en de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat de projectgroep (twee)wekelijks bijeen komt.

De projectgroep 'Afsluiting A7' bestaat uit:

Vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Oppenhuizen/Uitwellingerga en Hommerts/Jutrijp (resp. Luuk Westert, Dio Spronk)

Vertegenwoordiging vanuit gedupeerde (transport)ondernemers en andere bedrijven met veel transportbewegingen (Jellien Posthuma-Smit namens Poiesz, Christien Lycklama a Nijeholt namens Hoekstra, Geert Jan Douma namens Douma Staal, Wessel Veenstra namens Veenstra | Fritom).

Vertegenwoordiging van recreatiesector (Floriaan Zwart namens VVV Waterland van Friesland)

Vertegenwoordiging van ondernemersverenigingen Hommerts/Jutrijp (Roeland Kingma), Oppenhuizen/Uitwellingerga (Theo Verboom) en Sneek (Sibold Jellema)

Eventueel nog niet genoemde direct betrokkenen

Onder voorzitterschap van Arnold de Jong, afgevaardigde namens bestuur Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslan

Doel van deze tijdelijke contactgroep is: