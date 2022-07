Project Tichelaar 450 in de steigers

MAKKUM- Alle voorbereidingen voor de grootse viering van het 450-jarig bestaan van de Koninklijke Tichelaar zijn in volle gang. De overkoepelende Stichting Frysk Tichelwurk, dat speciaal voor de viering is opgericht, heeft de uitvoering in handen gelegd van het bureau Blouw Advies, dat is gespecialiseerd in strategie en beleid voor circulaire economie.

Linda Hof en Anja Bouma zijn de drijvende krachten van Blouw. Het project is hen op het lijf geschreven en past exact in de filosofie van het bureau. “We vinden,” zeggen ze, “eigenlijk een beetje een eer dat we de opdracht hebben gekregen.”

Open Atelier

Centraal in de festiviteiten staat het Open Atelier, waar een overzicht wordt gegeven van 450 jaar ambacht en innovatie. “Koninklijke Tichelaar is het oudste keramiekbedrijf van Nederland, dat niet alleen de mooiste producten voor particulieren maakt, maar ook een vast adres is voor architecten en ontwerpers. Tichelaar heeft een unieke ervaring en kennis van grondstoffen, productietechnieken en glazuurrecepten.”



In het Open Atelier gaan drie ateliers op zoek naar duurzame keramische technieken voor de toekomst. Zij doen dat in de oude fabriek van Tichelaar, zodat iedereen hen op de vingers kan kijken en uitleg kan vragen over wat de dames aan het doen zijn.



“Lieke Dekker en Gieke van Lon van Humade onderzoeken of het mogelijk is om gevelproducten te maken van gebaggerd zeeslib. Kirstie van Noord en Lotte de Raadt verkennen de mogelijkheden van het materiaal ijzerwater, een restproduct van drinkwater. En Iris de Kievith en Annemarie Piscaer van LabAir ontwikkelen porseleinen servies met een glazuurt op basis van fijnstof.”



Het werk van Linda en Anja houdt niet op wanneer het programma is samengesteld. Tijdens de projectperiode zijn zij gastvrouwen en als bereikbaar voor informatie. Iedereen is [gratis] welkom van 13 augustus tot 30 september in de oude fabriek aan de Turfmarkt 64. Wie nu al op de hoogte wil blijven van de voortgang kan dat doen op de site www.frysktichelwurk.nl.