Project ‘450 jaar Tichelaar’ wint LF2028-prijs

MAKKUM- Met het project ‘450 jaar Tichelaar’ heeft Stichting Frysk Tichelwurk de LF2028-prijs in de regio Zuidwest-Fryslân gewonnen. Vandaag mochten Ties Hartman en Theda Blonk namens de stichting de cheque van 2028 euro in ontvangst nemen. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van het IMF, kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio.

450 jaar Tichelaar

In 2022 bestaat de Tichelaarfabiek in Makkum 450 jaar. Stichting Frysk Tichelwurk wil in Makkum, dé plaats waar keramiek al 450 jaar geworteld is, op een laagdrempelige manier tonen hoe de unieke kennis en ervaring van Tichelaar doorontwikkeld en ingezet kan worden. Drie designbureaus/ kunstenaars gaan op zoek naar nieuwe methoden om duurzame producten te ontwikkelen en materialen duurzaam te hergebruiken.

De focus van dit project ligt op innovatie en duurzaamheid m.b.t. keramiek. En de grondstof - klei vanuit de regio - is de basis voor producten die de hele wereld over reizen. Dit project zorgt er bovendien voor dat Koninklijk Tichelaar eindelijk weer zichtbaar wordt in Makkum. De fabriek staat al jaren leeg en dit straalt ook af op het dorp zelf. Het jubileumjaar wordt door meerdere partijen opgepakt om voor het eerst samen Makkum weer op de kaart te zetten. Stichting Frysk Tichelwurk werkt dan ook nauw samen met diverse organisaties.

Juryrapport

Keramiek is een spiegel van de cultuur én van de tijd waaruit zij voortkomt. De jury vindt het een sterk concept waarbij keramiek toekomstbestendig wordt gemaakt. Met een artist-in-residence-project dat publiek toegankelijk is, slaat dit project een brug tussen 450 jaar geschiedenis en de actuele noodzaak om duurzaam te innoveren. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van 2028 euro. De jury bestaat uit Judith Baarsma van Keunstwurk en Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028).