Programma’s Omrop Fryslân in een ander jasje door nieuwe studio

Fryslân Hjoed in een andere setting

De presentatoren van Fryslân Hjoed staan straks te presenteren in plaats van zittend achter een desk. "Dat is actiever, die vraag kwam ook van de presentatoren zelf", zegt Spijkers daarover. "De presentatoren lijken zonder grote tafel ook dichter bij de kijkers, en dat is wat wij als Omrop graag willen zijn.

"

Sneller schakelen

De verschillende settingen staan straks allemaal in een studio. Een green screen in de ene hoek, een tafel voor gasten in de andere en een sta-desk bij de autocue een paar meter verderop.