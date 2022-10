Programma van Theater Sneek van week 44

Lebbis – De Ziel

Volgens onderzoek van de Amerikaans arts MacDougall zou de menselijke ziel 21,3 gram wegen. Lebbis vindt het weinig. “Er is twijfel aan zijn onderzoek. Dat vind ik logisch. Het onderzoek is gedaan begin twintigste eeuw en daarna nooit herhaald. Ik snap wel waarom”, aldus de cabaretier. Lebbis bespreekt in De Ziel op humoristische wijze het spelletje dat ook wel leven wordt genoemd. Dat kan de mens helemaal zelf ontwerpen: de regels, de beloning, het begin en het einde. De Ziel is het derde deel uit de trilogie De Bovengrens.

Cabaret // do. 3 november 2022 – 20.15 uur // € 22,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Tineke Schouten – Dubbel

Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Mooi of lelijk? Dat vraagt Tineke Schouten zich al heel lang af. In Nederland is het leven meestal mooi en perfect uit te houden, maar als je alle ellende van de wereld tot je door laat dringen, kun je de boel behoorlijk somber inzien. Hoe worstelen wij ons met goed fatsoen door dit ‘dubbele’ leven? Al jaren toonde Tineke Schouten ons allerlei typetjes, imitaties van beroemdheden met hun eigenaardigheden. Bij haar 25e jubileumshow Dubbel kan er weer veel gelachen worden om splinternieuwe personages met hun menselijke tekortkomingen en zijn er mooie, gevoelige liedjes. Ook Bep Lachebek komt even voorbij.

Theatershow // vr. 4 november 2022 – 20.15 uur // € 41,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Pink Floyd Project – The Dark Side of the Moon

Na hun spectaculaire én met meerdere vijf sterren beoordeelde show The Wall 40 Years, gaat Pink Floyd Project terug naar 1973. Vijftig jaar na dato behoort The Dark Side Of The Moon nog altijd tot het rijtje bestverkochte en meest beroemde rockalbums aller tijden. Het album is vanwege de maatschappijkritische teksten misschien wel actueler dan ooit. The Dark Side Of The Moon gaat over de snelheid waarmee het leven voorbijgaat (‘Breathe’), reizen (‘On The Run’), tijd (‘Time’), de dood (‘The Great Gig In The Sky’), geld (‘Money’), menselijke tegenstellingen (‘Us And Them’) en gekte (‘Brain Damage’).

Gitarist en oprichter van Pink Floyd Project, André Becker: “In de eerste set gaan we op een muzikale zoektocht om die creatieve transformatie van Pink Floyd te illustreren. In de tweede set spelen we The Dark Side Of The Moon integraal en benadrukken we op beeldende wijze het intermenselijke thema van het album, door dit bijna angstig reëel door te trekken naar onze eigen dag van morgen.” Dit leidt tot een ontdekkingsreis die op het toneel door de bandleden van Pink Floyd Project wordt uitgebeeld, inclusief vijf camera’s. Van heel primitief naar hi-tech, van analoog naar digitaal. Alles wordt gefilmd, geprojecteerd en live uitgevoerd. Iedere show is daarmee uniek

Muziek // za. 5 november 2022 – 20.15 uur // € 40,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Steven de Jong Films – Grutte Pier

'Grutte Pier, leaver dea as slaef' is het eerste deel van een trilogie over de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia uit Kimswerd. De film laat zien hoe een goed mens kan veranderen in een kwaadaardig monster; hoe een diepgeworteld verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid een mens ook harteloos en onvoorwaardelijk kan maken. Pier (Milan van Weelden) leeft in een ruwe, ondoorzichtige tijd (1514) waar elke opstand de kop in wordt gedrukt door huursoldaten van weer een nieuwe politiek leider. Hij heeft altijd zijn enorme kracht en drift weten te onderdrukken dankzij de liefde voor zijn vrouw Rintsje (Elske DeWall), zijn kinderen en Friesland. Maar als Saksische huurlingen zijn boerderij willen plunderen, kolkt het bloed omhoog.

Regisseur Steven de Jong geeft zaterdag 5 november een filmcollege. De Jong is één van Nederlands meest succesvolle en productieve filmmakers. Hij regisseerde onder andere 'De Schippers van de Kameleon', 'Snuf de Hond', 'De Scheepsjongens van Bontekoe' en 'De Hel van 63', In zijn college vertelt De Jong over het maken van films en het waarmaken van dromen. Aansluitend is 'Grutte Pier, leaver dea as slaef' of een andere Steven de Jong-film naar keuze te zien.



Film // za. 5 november 2022 – 19.30 uur // € 15,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400