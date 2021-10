Programma van Theater Sneek van week 44

Noord Nederlands Orkest (NNO) – Van Barok tot Tango

Het NNO is een hecht orkest, maar splitst zich soms op in kleine ensembles. Hier treden afwisselend strijkers en blazers op de voorgrond.

Van Franz Schubert klinkt een deel uit het monumentale Strijkkwintet, één van zijn laatste én indringendste werken. Vervolgens maken blazers een wonderlijke tijdreis. Naast werk van de ´oude Nederlander´ Sweelinck en barokgigant Purcell spelen ze de amusante Bagatellen van de twintigste-eeuwer György Ligeti, een componist die beroemd werd om zijn extreme muziek én dwarse humor. Een onweerstaanbare afsluiter is een deel uit Maria de Buenos Aires van de alom geliefde Astor Piazzolla, de man die tango naar de concertzaal bracht.

Muziek // wo 03 nov – 20.15 uur // € 22,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Noordpoolorkest met o.a. Elske DeWall – James Bond

25 jaar titelsongs door 42-koppig orkest en solisten Jim van der Zee en Elske DeWall!

Al sinds 1962 zijn de James Bond films en hun 25 titelsongs een wereldwijd begrip: een jubileum! Wereldsterren staan in de rij om een Bond nummer te mogen componeren en voor diverse artiesten betekende de vertolking van de titelsong de start van hun carrière. Zanger Jim van der Zee (winnaar van The Voice of Holland 2018) en 3FM Serious Talent Elske DeWall (o.a. bekend van The Passion 2017 en titelsong Moordvrouw) zullen deze iconische titelsongs ten gehore brengen. Begeleid door het 42-koppig Noordpool orkest onder leiding van dirigent Reinout Douma hoor je ‘Skyfall’, ‘Live And Let Die’, ‘Diamonds Are Forever’, ‘Goldfinger’ en alle andere Bondhits ‘for your ears only’ in een superspannende orkestversie!

Muziek // vr 05 nov – 20:15 uur // € 39,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Checkpoint – Vetter dan ooit

Na groot succes komt Checkpoint Theater terug met de grootste, vetste, spectaculairste show ooit!

Een show vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire tests die nog nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd. Duik weg voor het friet-schiet kanon, verwonder je hoe je zelf met stofzuigers een muur kan beklimmen, doe mee met het super nerf kanon, ontwijk laserstralen bij het ontsnappingsspel, beleef hoe een drone live uit de lucht wordt geschoten en nog veel, veel meer.

Familievoorstelling // za 06 nov – 19:30 uur // € 29,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400