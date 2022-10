Programma van Theater Sneek van week 43

Ella van Drumpt en Nico de Vries – Schrijf me

'Schrijf me' vertelt het verhaal van Victor en Eva die van kinds af hun gevoelens voor elkaar uiten via het schrijven van brieven. Hun hele middelbareschooltijd houden ze dat vol. Daarna scheiden hun wegen. Eva wordt kunstschilder en trouwt met een welgestelde econoom. Victor reist over de wereld en wordt chef-kok met een sterrenrestaurant in de buurt van Kopenhagen. Ondanks dat het leven hen uit elkaar gedreven heeft, kunnen ze elkaar niet loslaten en blijft hun intense briefwisseling bestaan. Hadden ze het lot moeten tarten en toch voor elkaar moeten kiezen?

Toneel // Wo. 26 oktober 2022 - 20.15 uur // € 21,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Steven de Jong Films – Grutte Pier (wereldpremière)

'Grutte Pier, leaver dea as slaef' is het eerste deel van een trilogie over de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia uit Kimswerd. De film laat zien hoe een goed mens kan veranderen in een kwaadaardig monster; hoe een diepgeworteld verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid een mens ook harteloos en onvoorwaardelijk kan maken. Pier (Milan van Weelden) leeft in een ruwe, ondoorzichtige tijd (1514) waar elke opstand de kop in wordt gedrukt door huursoldaten van weer een nieuwe politiek leider. Hij heeft altijd zijn enorme kracht en drift weten te onderdrukken dankzij de liefde voor zijn vrouw Rintsje (Elske DeWall), zijn kinderen en Friesland. Maar als Saksische huurlingen zijn boerderij willen plunderen, kolkt het bloed omhoog.

De wereldpremière in Theater Sneek is op de sterfdag van Grutte Pier (28 oktober 1520). Grutte Pier stierf in Sneek, waar hij ook begraven ligt.

Regisseur Steven de Jong geeft zaterdag 29 oktober voorafgaand aan de film een filmcollege. De Jong is één van Nederlands meest succesvolle en productieve filmmakers. Hij regisseerde onder andere 'De Schippers van de Kameleon', 'Snuf de Hond', 'De Scheepsjongens van Bontekoe' en 'De Hel van 63', In zijn college vertelt De Jong over het maken van films en het waarmaken van dromen. Carla de Bruine gaat speciaal voor de film geproduceerde muziek ten gehore brengen.

Wereldpremière: Film // Vr. 28 oktober 2022 – 15.30 uur en 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Film + inleiding Film // Za. 29 oktober 2022 – 19.30 uur // € 18,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400