Programma van Theater Sneek van week 42

Pim & Pom – Vieren feest

De twee beste kattenvriendjes van het land beleven weer een nieuw, grappig, muzikaal maar bovenal feestelijk avontuur. Wat vieren Pim & Pom voor feest? Is vogeltje ook uitgenodigd? En wat heb je precies nodig voor een groot feest? Zal alles vandaag wel goed gaan? De twee kunnen jullie hulp goed gebruiken. Jullie kennen Pim & Pom van hun leuke avonturen. Maar is Pom echt de wijze van de twee en heeft Pim weer te veel praatjes? Duik in de wereld van Pim & Pom van Fiep Westendorp en vier met de hele familie een Pim en Pom-tastisch feest!

Vanaf 10.00 uur is het Theater Schminkteam aanwezig. Voorafgaand aan de voorstelling kan er ook geknutseld worden. Na de voorstelling is er een meet & greet met Pim & Pom.



Familievoorstelling // Wo. 19 oktober 2022, 11.00 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Khareba Georgisch Ensemble

Het mannenensemble Khareba & Gogia uit Georgië komt weer naar Nederland met een bijzonder programma. Georgië, een klein christelijk land in de Kaukasus op een knooppunt tussen Oost en West, heeft een eeuwenlange traditie van meerstemmige zang met grote verfijning en regionale variaties. Niet voor niets behoort de meerstemmige zang uit Georgië tot het culturele werelderfgoed van Unesco. Zoals het Georgische landschap een gevarieerd landschap is van bergen, rivieren, wijngaarden, theeplantages en steppen, zo is ook de muziek van het ensemble Khareba & Gogia: rijk en veelzijdig. Het repertoire varieert van vrolijke volksmuziek, religieuze liederen en romantische liedjes tot oude traditionele volksmuziek en dansmuziek uit verschillende delen van Georgië.

Muziek // Do. 20 oktober 2022, 20.15 uur // € 15,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Stef Bos – Bloemlezing 2022 (solo)

Een paar jaar geleden ontstond bij Stef Bos het idee om elk najaar solo het podium op te gaan onder de titel ‘Bloemlezing’. “Het gaf mij de ruimte om oudere songs nieuw leven in te blazen en nieuw werk uit te proberen met veel improvisatie”, aldus de zanger en liedjesschrijver. Maar die solo’s werden opeens veel meer dan een setlist spelen. Elke keer kroop er een verhaal in wat zichzelf wilde vertellen. En zo werd een zijweg opeens een hoofdweg. Bloemlezing werd een open titel waaronder van alles kon gebeuren. Bos treedt bij deze voorstelling solo op met piano en gitaar.

Muziek // Vr. 21 oktober 2022, 20.15 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Pier 21 - Bijke

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René. Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen.

Na de succesvoorstellingen `Wat Soesto’, `It wie op in simmerjûn’ en `Feteranen’ gaat de nieuwste voorstelling van Pier21 op 14 oktober in première. Een nieuw project van het succesvolle theaterduo Jos Thie (regie) en Bouke Oldenhof (tekst) met Joke Tjalsma (`It wie op in simmerjûn’, `Marijke Muoi’), Theun Plantinga (`Kneppelfreed’, `Titus’) en Bobbie als speciale gast in de titelrol.

Toneel // Za. 22 oktober 2022, 20.15 uur // € 24,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28