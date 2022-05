Programma van Theater Sneek van week 20

Krystl en Rachèl Louise - The BlueBirds

Zangeressen Krystl en Rachèl Louise brengen een ode aan de mooiste americana en country songs.

Deze waanzinnige zangeressen en songwriters brengen een ode aan de vrouw! In 2017 begonnen The BlueBirds als trio vanuit hun gezamenlijke liefde voor countrymuziek. Na een succesvolle eerste theatertour en reprise, komen ze nu terug met een tweede theatershow in een nieuwe vorm. Songs geïnspireerd door indie en folkmuziek waarbij meerstemmigheid de boventoon voert. Dit album snijdt thema’s aan als female power, vriendschap en rust vinden in de chaos van deze wereld.

In intieme sfeer beleeft het publiek naast songs van het album Great Big World, ook klassiekers van o.a. Dolly Parton, The Chicks en Kacey Musgraves. Liedjes van het goed ontvangen debuutalbum Sisters komen ook voorbij. Catchy, meerstemmig en persoonlijk, zoals dat hoort in dit genre.

Bijzonder aan deze theatershow is de Special Guest. Elke avond worden Krystl en Rachèl Louise aangevuld door een vrouwelijke artiest die ook meewerkt aan het album, zoals Leonie Meijer of Kris Berry.

Muziek // do 19 mei - 20:15 uur // € 23,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Youp van ’t Hek - De Laatste Ronde: Nog een keer keihard lachen met Youp…

Op tijd weg van het feestje. Dat was een van de ware wijsheden van Youp zijn vader. Dus gaat hij stoppen. Over drie jaar, op zijn zeventigste verjaardag, zet hij geen punt, maar een feestelijk uitroepteken achter zijn vrolijke carrière. En voor die tijd reist hij nog één keer met De Laatste Ronde langs alle Nederlandse en Vlaamse theaters waar hij de afgelopen vijftig jaar met zoveel plezier heeft gespeeld. Nog een keer keihard lachen om alles wat het leven in zijn ogen aantrekkelijk en belachelijk maakt. En we weten: dat is veel. Heel veel zelfs. Zeker als Youp het vertelt.

Cabaret // vr 20 & za 21 mei - 20:15 uur // € 30,00 UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400