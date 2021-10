Programma van Theater Sneek in week 45

Sven Ratzke, Ellen Pieters, Esmée Dekker e.v.a. – Rocky Horror Show

Genomineerd voor 5 Tony Awards, is de Rocky Horror Show wereldwijd een fenomeen en een absolute must-see! Een avond vol onweerstaanbare rock muziek.

De wereldhit komt voor het eerst naar Nederland en naar Sneek. Met in de hoofdrollen onder andere Sven Ratzke, Esmée Dekker, Ellen Pieters, Samir Hassan en Yoran de Bont.

In deze krankzinnige cultmusical raakt het pas verloofde stel Brad en Janet verzeild in de wereld van de bizarre dokter Frank-N-Furter, zijn gespierde blonde supercreatie Rocky, zijn dienaar Riff-Raff en diens zuster Magenta. De stormachtige avond ontaardt in een regelrechte libidotest waarbij de seksuele escapades van Frank-N-Furter, Brad, Janet en Rocky vele grenzen doen vervagen.

Musical // do 11 nov – 20.15 uur // € 41,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Nienke Plas – Van de hak op de tak

Nienke is optimistisch als een blij ei en kan zeiken als een straal azijn. Wie zegt dat uitersten niet matchen? Zij werd omarmd door de kijker die haar online wist te vinden en nu wil zij hen bedanken. Vanaf het podium.

Nienke heeft een nieuwe categorie aan het Nederlandse YouTube-spectrum toegevoegd met haar video’s. Ze maakt (harde) grappen, neemt je mee in het échte leven en schroomt niet om een goed geplaatste krachtterm te gebruiken. Denk aan stand-up, maar dan met een online publiek. Elke week op maandag om 16.00 uur upload ze haar ‘Shitty Diary’ op haar YouTube-kanaal, een grappige vlog over haar dagelijkse leven. Daarnaast maakt ze geregeld ook een ‘HAHALOG’, een video waarin ze in één adem op hilarische wijze bloedeerlijk onderwerpen behandelt. Haar handelsmerk is haar Amsterdamse babbel, hilarische expressiviteit, grove humor en een tikkie absurdisme.

Muziek // vr 12 nov – 20:15 uur // € 23,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Simone Kleinsma – Verder

Simone Kleinsma is vanaf het najaar 2021 terug in de theaters met haar nieuwe theatervoorstelling Verder.

Ze vertelt hierin haar persoonlijke verhaal over de afgelopen jaren, waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen verder te gaan. Om een nieuw begin te maken zul je eerst moeten opruimen, je moet durven weggooien, zodat je iets kan overhouden wat het begin kan zijn van iets nieuws. Simone neemt je mee in haar verhaal waarbij uiteraard muziek een grote rol speelt. Met zowel bestaand als speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.

Muziektheater // za 13 nov – 20:15 uur // € 35,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Big Band Cue – Voor de laatste keer o.l.v. Willem Aukema

Bigband Cue is een bigband die al meer dan 25 jaar garant staat voor een bruisend optreden waar de vonken vanaf spatten en die voor de aller- allerlaatste keer onder leiding staat van Willem Aukema.

Vanwege dit afscheid is door de bandleider een programma samengesteld met zijn favoriete Amerikaanse componisten, zangers en arrangeurs. John Coltrane, Dizziy Gillespie, George Gershwin, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en Michael Bublé zijn maar enkele van de namen die voorbij gaan komen.

De zang is in handen van Janny Brandsma, Dennis Dronkers en Mark Riemer.

Kortom: een middag vol gevoelige ballads, heerlijke swing en aanstekende ritmes met Bigband Cue.

Muziek // zo 14 nov – 16:00 uur // € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400