Programma Theater Sneek, Week 9

Familievoorstelling

Klein Amsterdam Producties - Professor S. (8+)

Professor S. is een verbluffend realistische, maar ook muzikale en humoristische voorstelling over het brein. Simie, de assistent van de Grote Professor S., reist met zijn voorbeeldbrein door het land. Hij geeft een wervelende les over het brein aan iedereen die het maar wil horen. Hij vertelt over zenuwen en verbindingen, bewegen, eten en dingen vergeten. Maar waar was hij nou gebleven? Zijn praatje loopt in de soep als hij steeds maar weer wordt onderbroken omdat zijn oma belt. En dan raakt oma ook nog kwijt. De voorstelling is geïnspireerd door de kinderboekenserie van Erik Scherder, Fred Diks en Mariëlla van de Beek. Scherder kreeg als hoogleraar neuropsychologie landelijke bekendheid door zijn colleges bij De Wereld Draait Door. De kern van zijn werk is het belang van bewegen en muziek.

Datum: vrijdag 3 maart 2023

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 11,00

Muziek

Radomir Vasiljevic and his Balkan Orchestra

Radomir Vasiljevic uit Servië is van oorsprong een klassieke gitarist die met tal van internationale prijzen is bekroond. Hij brengt met zijn orkest een opzwepende mix van kleurrijke etnische muziek en virtuoos gitaarspel. De optredens van Vasiljevic and his Balkan Orchestra balanceren tussen een luisterconcert en een Balkanfeest. Het publiek wordt meegenomen op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy ballads en aanstekelijke dansnummers in een rap tempo worden afgewisseld.

Datum: zaterdag 4 maart 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,50

Toneel

De Verleiders - Door de bank genomen, 10 jaar later (try-out)

In 2014 verrasten De Verleiders met een ongekend scherpe aanval op het geldstelsel en de banken. Is er iets veranderd? Jazeker. Heel veel. Het is veel erger geworden. In ‘Door de bank genomen, 10 jaar later’ draaien de gelddrukpersen van commerciële én notabene Centrale Banken overuren. In acht jaar tijd is de geldhoeveelheid verdubbeld. Rentes daalden tot nooit eerder vertoonde negatieve waarden. Geld werd gratis. Voor iedereen? Nee. Voor de rijkste 0,01% die in die acht jaar hun vermogens zagen vertienvoudigden via aandelenbeurzen en vastgoedprijzen. Gratis geld? Voor de overheid. Na decennia van snoeiharde bezuinigingen is er opeens geld te over. Miljarden aan steunpakketten en stikstofmaatregelen strooit Den Haag uit over het land. Geleend weliswaar, onze kinderen dienen dit terug te betalen, maar toch. Gratis geld? Voor ons? Nee. We merken dat alles duurder en duurder wordt. Wonen is niet meer van één inkomen te betalen. Energie onbetaalbaar. Spaargeld verdampt. Torenhoge inflatie. En er komt nieuw geldstelsel: CBDC (Central Bank Digital Currency), waarmee de overheid bestedingen op afstand kan monitoren en oormerken. ‘Door de bank genomen, 10 jaar later’ geeft een kritische blik op deze verbijsterende ontwikkelingen in een twee uur durende rollercoaster aan feiten, analyses, grafieken en minicolleges. Cast: Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts, Linde van den Heuvel en Adam Kissequel.

Datum: zaterdag 4 maart 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 31,00

Dans

Oxygen, a Jennifer Romen Production – Delusion

Jennifer Romen (Maastricht, 1996) is een jonge, ambitieuze choreograaf die met haar gezelschap Oxygen indruk maakt met visueel werk vol strakke choreografieën en beeldende illusies. Als urban dansmaker volgt Romen een onorthodoxe route naar het theater. Ze maakte furore in danscompetities, televisieprogramma’s, in het commerciële circuit en als docent. Met haar eerste avondvullende voorstelling ‘Delusion’ bestormt ze de grote zalen. Hiermee komt haar wens uit om langere werken te creëren en om de lijn met haar al bestaande publiek door te zetten naar het theater. ‘Delusion’ is een visueel hoogstandje met drie delen dat het publiek door het gebruik van illusies constant op het verkeerde been zet, en hen meeneemt in een reis van een adolescent die volwassen wordt. Een verbluffende, ontroerende en tot in de puntjes uitgevoerde coming-of-age voorstelling.

Datum: zondag 5 maart 2023

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 21,50

Cabaret

Johan Goossens - Kleine Pijntjes

Leeftijd is slechts een getal en je bent nooit te oud om te leren. Maar als je na twee jaar binnen zitten nog steeds geen barréakkoorden kent, geen woord Portugees hebt geleerd en Oorlog en Vrede niet hebt gelezen, gaat het er dan ooit nog van komen in dit leven? Jong als hij zich voelt, zou je niet zeggen dat Goossens inmiddels de veertig nadert. Toch kreunt hij steeds vaker als hij even gaat zitten. En als er niemand in de buurt is, ontsnapt hem soms een ‘hèhè’. Ook kan Goossens stiekem genieten van vloerverwarming. Hij blaakt van gezondheid, maar heeft soms onduidelijke, kleine pijntjes. Goossens verzet zich tegen het onvermijdelijke verval met liedjes, verhalen en relativerende humor. Schakelend tussen hilariteit en ontroering, tussen hoge idealen en lullige alledaagsheid, wil hij ervoor zorgen dat het publiek zijn eigen kleine pijntjes een avond lang vergeet.

Datum: zondag 5 maart 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,00