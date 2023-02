Programma Theater Sneek, week 8

Toneel

Jacqueline Blom, Mark Rietman, Bas Hoeflaak en Annick Boer - Familiespel

Familiespel is een komedie over een samengesteld gezin. Elisabeth en Nicolaas delen na hun scheiding eigenlijk alleen nog de zorg voor hun twee kinderen en hun vakantiehuis. Met goede voornemens en met trots op hun moderne familie besluiten zij daar met nieuwe partners en stiefkinderen samen de kerstdagen door te brengen. Met het verdriet van verbroken relatie nog aan de oppervlakte luiden de stellen vol goede moed samen het nieuwe jaar in. Een weekend met oude liefde, didactische dilemma’s, ergernis en verdriet in een vreemde cocktail met familiespellen en feest; laten we het gezellig houden.

Datum: dinsdag 21 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 35,00

Muziektheater

Theo Nijland - Ontboezemingen van een blij mens

Wonderlijk, dat je zomaar gewillig achterover zakt voor iemand die je niet persoonlijk kent. Alleen omdat hij de meest intieme ontboezemingen verpakt in liedjes, wil je met hem mee. Ook al weet je dat, juist als je heerlijk weg wilt glijden op een bed van romantische pianoklanken, hij je opeens de oren kan wassen. Theo Nijland rekt altijd de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een liedje. Met zijn laatste programma ‘En de rest is onzin’ won Nijland de Poelifinario voor de beste kleinkunstvoorstelling van 2019. Eerder won hij twee keer de Annie M.G. Schmidtprijs en in 2015 ontving hij de Groenman-taalprijs.

Datum: vrijdag 24 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,00

Cabaret

Lenette van Dongen - Dat doet ze anders nooit

Na de bevrijdende kleurexplosie van ‘Paradijskleier’ gaat Lenette van Dongen in haar nieuwe show nóg een stap verder op zoek naar totale vrijheid. Wie zou ik nog kunnen zijn? Is er nog iets anders mogelijk dan die prettig afgerichte vrouw die keurig binnen de sociale lijntjes kleurt? Liever spijt van wél gedaan dan spijt van nooit gedaan. Geen bucket list, maar een fukkit list. Als geen ander kan Van Dongen met haar meesterlijke zelfspot een hilarisch verslag doen van haar pogingen zich voorgoed van haar innerlijke finnik te bevrijden.

Datum: zaterdag 25 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 25,00

Familievoorstelling

Brandweerman Sam Live! - De Verloren Piratenschat (2+)

Wegens groot succes komt Brandweerman Sam met zijn trouwe brandweerwagen Jupiter, brandweerjeep Venus, reddingsboot Neptunes en al zijn vrienden opnieuw in actie in de familievoorstelling ‘Brandweerman Sam Live! - De Verloren Piratenschat’. Een beruchte piraat heeft ooit zijn schatkist op Piekepolder Eiland verstopt. Om de eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt een speurtocht georganiseerd. Wie zal de felbegeerde schat als eerste vinden? De piratenteams gaan op pad, maar als de ondeugende Norbert Puk zelf besluit op schattenjacht te gaan en een dichte mist om Piekepolder Eiland verspreidt, staat Sam voor een moeilijke uitdaging. Een voorstelling vol dans, zang, humor en gewaagde reddingsacties. Naderhand komen Brandweerman Sam en zijn vrienden naar de foyer voor een uitgebreide meet & greet en fotomoment.

Datum: zondag 26 februari 2023

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 19,50