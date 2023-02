Programma Theater Sneek, week 7

Muziek Nureyev, met Jan Kooijman - Je leeft zolang je danst (try-out)

Jan Kooijman speelt balletlegende Rudolf Nureyev in een voorstelling waar dans en toneel elkaar ontmoeten. 7 oktober 1992, de Opéra in Parijs. De dag erna zal het ballet La Bayadère in première gaan, in een choreografie van Rudolf Nureyev. Het gaat niet goed met Nureyev. Een tijd geleden kreeg hij de diagnose AIDS. Nureyev weet dat hij stervende is en dat La Bayadère waarschijnlijk het laatste ballet is waar hij ooit aan zal werken. Maar hij mist iets tussen zijn hoofdrolspelers, iets wat zo moeilijk te vangen is. Chemie? Passie? Als Nureyev begint te praten, vertelt hij over La Bayadère en zijn leven. In 1961 heeft hij La Bayadère zelf gedanst op het toneel van de Opéra. Enkele weken later vluchtte hij van zijn zeer strenge leven in de Sovjetunie naar de vrijheid van het westen. Maar de man die ooit in 1938 werd geboren in een rijdende trein, vond nooit rust. Hij bleef een zwervende ziel. In het leven. In de liefde. Op het toneel.

Datum: woensdag 15 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 27,50

Muziek bROTHERS iN bAND - The Very Best of Dire Straits

Dire Straits groeide tussen 1977 en 1992 uit tot een legende in de popmuziek. De band scoorde hits met nummers als ‘Telegraph Road’, ‘Lady Writer’, ‘So Far Away’, ‘Love Over Gold’, ‘Romeo & Juliet’ en ‘Sultans of Swing’. bROTHERS iN bAND uit Spanje speelt met de passie, sfeer en het gevoel zoals Dire Straits dat bedoeld heeft. Zanger en gitarist Angelo Fumarola klinkt precies als Mark Knopfler. De zorgvuldig vormgegeven show is een lust voor het oog. De speciaal voor de voorstelling gemaakte arrangementen brengen de verschillende periodes waarin de muziek van Dire Straits ontstond op een respectvolle en natuurgetrouwe manier tot leven.

Datum: Donderdag 16 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 34,50

Musical Assepoester - De Musical (4+)

In Assepoester De Musical komt het wereldberoemde sprookje tot leven. Assepoester wordt door haar gemene stiefmoeder uitgebuit, maar met behulp van een goede fee krijgt ze de kans haar eigen dromen na te jagen. De voorstelling gaat gepaard met een flinke doses humor. Zo zorgen Assepoesters stiefmoeder, haar stiefzus en stiefbroer voor hilarische momenten. Samen met de betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid en schitterende kostuums is deze familiemusical een beleving voor jong en oud. Na de voorstelling is er in de foyer een meet & greet met de spelers.

Datum: Zaterdag 18 februari 2023 Aanvang: 14.30 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 22,50

Theatershow Zoutmus - Jungleprinter

Zoutmus is terug. Ze breiden hun wereld uit en zetten alles in de tweede versnelling. Meer muziek, meer scènes en minder ellenlange potjes monopoly. Hoe gaat het met de maffia-slak? Is er nog steeds een aap die weggehaald moet worden? Bekend is dat sceyenes steeds zullen ontsporen, dat er een hele serieuze vergadering-sceyene in zit, dat de muziek de boventoon voert en dat ze nog dieper het zoute universum induiken. Met hun nieuwe voorstelling gaat Zoutmus precies verder waar ze gebleven zijn: helemaal nergens. De onnavolgbare wereld van Zoutmus blijkt een gat in de muur. Een avondvullende show vol spektakel, livemuziek, verwarring en lachen tot tanden in de fik vliegen.

Datum: Zaterdag 18 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,50

Muziek Topzondag met The Jazzcode

Een nieuwe Topzondag, de concertserie van CKS, met The Jazzcode. Het duo bestaat uit pianist en arrangeur Corinne Staal en zangeres Jannie Brandsma, docenten bij kunstencentrum Atrium Ze houden van harmonie, mooie melodieën, jazz en swing. Omdat Staal niet kan zien, kijkt ze al haar hele leven met haar oren; de kunst van het improviseren ligt voor de hand. Haar repertoire is breed. Jazzy, weemoedig, modern, pop en klassiek, met als doel de luisteraar te betoveren. Haar specialiteit is harmoniseren. Staal, die piano studeerde aan Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden, houdt ervan om met een akkoord nét even een ander accent aan te brengen in een melodie, waarbij ze diverse muziekstijlen mengt. Dit alles geeft een warm pianogeluid en klinkt goed in een vocaal arrangement. De conservatorium geschoolde Brandsma zingt al haar hele leven, onder meer in koren en bands. Ze geeft al vele jaren zangles en is dirigent van diverse koren. Brandsma treedt ook op als solist, doet backingvocals bij opnamen en begeleidt zangers op de piano.

Datum: Zondag 19 februari 2023 Aanvang: 11.30 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 13,50

Muziek Best of Ireland - De grootste hits uit Ierland

The Best of Ireland is een uniek theaterconcert met traditionele folksongs en hits van hedendaagse Ierse muzikanten. Artiesten als The Dubliners, U2 en Van Morrison verkochten wereldwijd miljoenen albums. Twee bijzondere Ierse topvocalisten brengen samen met liveband The Celtic Clan een gevarieerd programma met veel passie en energie. Met muziek van onder anderen The Dubliners, Dolores Keane, Van Morrison, The Pogues, U2, The Corrs, Johnny Logan, Ed Sheeran en Snow Patrol.

Datum: Zondag 19 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 27,50