Programma Theater Sneek, week 6

Muziek 100% Hollandse Hits (try-out) - m.m.v. Jan Tekstra

Bij 100% Hollandse Hits Live komen veel bekende nummers van eigen bodem uit de afgelopen 75 jaar voorbij. Met muziek van onder meer Boudewijn de Groot, André Hazes, Willeke Alberti, Miss Montreal, Danny Vera, Frank Boeijen, BLØF, Doe Maar, Stef Bos, Herman Brood, Suzan & Freek, Anouk, Golden Earring en Normaal. De band is een groot gezelschap van zangers en muzikanten die hebben besloten hun leven te wijden aan de muziek waarmee ze zelf zijn opgegroeid. Singer-songwriter en tekstschrijver Jan Tekstra uit Sneek is de speciale gast. Hij schreef hits voor Maan, Jayh Jawson en Marco Borsato en werkte met artiesten als Andrea Bocelli, Herman Brood, Loïs Lane, en Liesbeth List.

Datum: vrijdag 10 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 29,50

Muziek Fortunate Sons- CCR, 50 years of rock ‘n’ roll history

Creedence Clearwater Revival (CCR) scoorde hits met onder andere ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’ en ‘Who’ll stop the Rain’. Klassiekers die bij vele generaties in het muziekgeheugen gegrift staan. Het is alweer vijftig jaar geleden dat CCR stopte. Voor The Fortunate Sons aanleiding om in een voorstelling een halve eeuw terug in de tijd te gaan. De band vertelt het complete verhaal over John Fogerty en zijn schoolvrienden uit El Cerrito, Californië, die eind jaren zestig uitgroeiden tot één van de meest succesvolle groepen uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis.

Datum: zaterdag 11 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 23,00

Cabaret n00b

n00b speelt n00b gaat over het zijn van een n00b. Een nieuweling, een beginneling, een groentje, een nobody. Schakelend van de ene naar de andere scène laat n00b zien hoe weird en lachwekkend de realiteit soms is. Losers waar je een hart voor krijgt. Met muziek welke je mee kan zingen en achterover geslagen naar kan kijken. De avond waar je met je onzekere zusje, de boys van Albufeira en met de minnaar van je vader naartoe wilt. Cabaret voor en door de n00bs van deze wereld, een ode aan de eenling en een hartverwarmende trip. Dit is de eerste theatervoorstelling van Laura Bakker en Isabelle Kafando. Het duo studeerde in 2021 af aan de toneelschool en won onder meer de Top Naeff Prijs en Wim Sonneveldprijs.

Datum: zaterdag 11 februari 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11) Entree: € 19,50