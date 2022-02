Programma Theater Sneek week 6

Omdenken - door Berthold Gunster - Zoals verwacht loopt alles anders

Een nieuwe visie op omdenken.

Had je net alles een beetje op de rails, je vakantiegeld was binnen, de zon scheen, werd opeens je gloednieuwe fiets gestolen. Of erger, gingen ze fuseren op het werk, werd je partner hopeloos verliefd op iemand anders en zaten we ook nog eens met z’n allen in een wereldwijde pandemie. Het is leuk, dit leven, maar waarom gaan de dingen zo vaak anders dan we zouden willen? Waarom is elk verlangen onlosmakelijk verbonden met een potentiële teleurstelling? Niets willen, niet op Facebook zitten, gewoon single blijven en vooral niet aan de lijn doen, is dat dan de oplossing?!

Zoals verwacht loopt alles anders

In een wervelende mix van pijnlijk herkenbare humor, filosofische bespiegelingen en tragikomische zelfonthullingen deelt Berthold Gunster zijn nieuwste visie op het omdenken van problemen; dit keer samen met zijn jongste zoon als ontregelende assistent en een vierkoppige swingende live-band. Alles onder het niet te vermijden motto ‘het dak eraf’.



Theatershow // wo 9 feb – 19:30 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Mike Boddé & The Royal Dutch Scam. - Celebrating the Music of Steely Dan

De tienkoppige band The Royal Dutch Scam slaagt erin om de perfectie van studio-albums van Steely Dan als 'Gaucho' en 'Aja’ live te reproduceren.

Deze band, bestaande uit de crème de la crème van sessiemuzikanten met frontman Lo van Gorp, overtuigt zelfs de meest cynische fanaten van de legendarische groep. Steely Dan had in de jaren zeventig grote hits als 'Rikki don't lose that number', 'Reelin in the years' en 'Hey Nineteen’. In muzikant en tv-persoonlijkheid Mike Boddé vond de band de perfecte compagnon om het theater in te gaan. Vanavond ben je getuige van de fascinerende zoektocht langs de songs die Donald Fagen en Walter Becker hebben voortgebracht. Welke betekenis gaat er schuil achter de teksten? Hoe is deze muziek gemaakt? Een weergaloze ontdekkingsreis vol zwarte humor, literatuur, drugs, rock 'n' roll, science fiction, jazz en hilarische anekdotes.

Muziek // vr 11 feb – 20:15 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Woezel & Pip (2+) - Sing-a-long

Na het grote succes van ‘Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos!’ en ‘Woezel & Pip en de Tijdmachine’ bestormen we in 2021 de theaters met de 'Woezel & Pip Sing-a-Long'.

Het wordt één groot muzikaal meezingfeest met Woezel en Pip en al hun vriendjes, waarin ze samen met hun vriendjes in het publiek de allerleukste club ooit oprichten: de vriendjesclub. En bij de vriendjesclub is het altijd feest!

Zing en dans mee met je favoriete hits bij deze show vol highlights. Stilzitten is absoluut geen optie!

Familievoorstelling // za 12 feb – 14:30 uur // € 19,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Theo Nijland - Ontboezemingen van een blij mens

Kom maar op en laat je gniffelend gek maken door Theo's gloedvolle, nieuwe repertoire, zijn donkerbruine stem en het klapwieken van zijn vleugel.

Wonderlijk, dat je zomaar gewillig achterover zakt voor iemand die je niet persoonlijk kent. Alleen omdat hij de meest intieme ontboezemingen verpakt in liedjes, wil je met hem mee. Ook al weet je dat, juist als je heerlijk weg wilt glijden op een bed van romantische pianoklanken, hij je opeens de oren kan wassen. Nijland rekt nu eenmaal altijd de grenzen op van wat er mogelijk is binnen een liedje. Heel slinks en irritant eigenlijk, maar je wilt het, omdat hij er inmiddels een meester in is.

Met zijn laatste programma En de rest is onzin won hij de Poelifinario voor de beste kleinkunstvoorstelling van 2019. Eerder won hij twee keer de Annie M.G. Schmidtprijs en in 2015 ontving hij de Groenman-taalprijs.

Muziektheater // zo 13 feb – 14:30 uur // € 19,00 // Theaterstudio, Oud Kerkhoff 11// Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400