Programma Theater Sneek, week 52

Muziek- en dansshow: Celtic Steps - An Irish Christmas

Liefhebbers van Ierse folk, Kerst en traditionele dans kunnen hun hart ophalen bij An Irish Christmas. Deze grote dans- en muziekshow met zestien dansers en musici wordt gebracht door het befaamde Ierse Riverdance-gezelschap Celtic Steps. De groep bestaat inmiddels ruim twaalf jaar. Een aantal leden maakte deel uit van succesvolle shows Lord of the Dance en Riverdance. Op het programma van An Irish Christmas staan vertolkingen van Ierse traditionals zoals ‘Oh Danny Boy’, ‘Will Ye Go Lasso Go’ en ‘Carrickfergus’. Ook bekende kerstliederen als ‘Carol of the Bells’, ‘The Wexford Carol’, ‘Silent Night’ en ‘The First Nowell’ komen voorbij.

Datum: woensdag 28 december 2022

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 36,00

Musical: Kruimeltje (6+)

Kruimeltje is een familiemusical gebaseerd op het boek van Chris van Abcoude. Het oer-Hollandse avontuur is al bijna honderd jaar een van de meest populaire kinderverhalen. Na de tweede speelfilm is Kruimeltje in een compleet nieuwe versie weer in het theater te zien. Door de besneeuwde straten ergens in Nederland zwerft Kruimeltje, een vrolijke en ondeugende straatjongen van 10 jaar. Helemaal alleen, op zoek naar zijn vader en moeder. Het enige dat Kruimeltje van zijn ouders heeft is een medaillon met hun portretjes erin. Ondanks alles blijft Kruimeltje positief en loopt hij zingend en fluitend de straten door. Dan ontmoet hij Keesie, een stoer meisje dat maar al te graag mee op avontuur gaat. Bij kruidenier Wilkes vindt Kruimeltje, samen met zijn vriend Noor de straathond, eindelijk een echt thuis. Zijn vader en Wilkes blijken oude jeugdvrienden te zijn geweest. Zou Wilkes kunnen helpen bij het vinden van zijn vader? Hoeft hij dan eindelijk niet meer op straat te leven?

Datum: donderdag 29 december 2022

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 21,50

Familievoorstelling: Hét Kinderpopconcert - Mijn Allereerste Popconcert (3+)

Wel eens een peuter wild zwaaiend met zijn fopspeen zien stagediven? Of een 3-jarige onbevreesd zien crowdsurfen? Het kan zomaar gebeuren tijdens Hét Kinderpopconcert van Jelle Amersfoort en zijn liveband. Alles mag: meezingen, zwaaien, dansen of gewoon lekker luisteren. Net als bij een echt popconcert. Tijdens Mijn Allereerste Popconcert komen allerlei bekende kinderliedjes als ‘Hokie-Pokie’ en ‘Tsjoe Tsjoe Wah’ in een stoer popjasje. De kinderen maken daarnaast kennis met nieuwe liedjes die zij al snel kunnen meezingen. Hét Kinderpopconcert is een swingende middag met stoere gitaarsolo’s, een vette lichtshow, springende ouders en dansende kleuters. Daarmee is het allereerste popconcert gelijk het allerleukste.

Datum: zaterdag 7 januari 2023

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 16,50