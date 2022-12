Programma Theater Sneek, week 50

Cabaret- Pieter Derks – Uit het niets

In zijn vorige voorstelling wist Pieter Derks het publiek met zijn persoonlijke rode draad te ontroeren, maar ook met scherp engagement bij de les te houden. Niet voor niets werd deze voorstelling genomineerd voor de Poelifinario. In zijn nieuwe voorstelling ‘Uit het niets’ stelt Derks opnieuw verrassend simpele vragen. Omdat je in ingewikkelde tijden de dingen niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Derks heeft zin om weer los te gaan met verhalen, grappen, muziek en wie weet wat er allemaal nog meer tevoorschijn komt.



Datum: woensdag 14 december 2022

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 28,00



Muziek- Top 2000 Live – Alive and Kicking



‘Never change a winning team’ is het motto van Top 2000 Live. De zangers en muzikanten gaan de uitdaging aan om met hetzelfde recept als bij voorgaande edities een muzikale taart te bakken die nóg lekkerder smaakt. De vaste ingrediënten: grote hits uit het rock-, pop-, soul en nederbeatrepertoire, een prachtig decor, kippenvel afgewisseld met spontaan meezingen en niet stil kunnen blijven zitten. De samenstelling is ongewijzigd, met ‘Mister Top 2000’ William Kersten, Voice of Holland-finaliste Tjindjara, zanger/gitarist Bas de Groot en de band onder leiding van Jack van de Ven. Zij gaan tijdens ‘Alive and Kicking’ meer dan vijftig nummers spelen.



Datum: vrijdag 16 december 2022

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 31,50