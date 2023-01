Programma Theater Sneek, week 5

Toneel

Meeuw Jonge Theatermakers – Cyrano

De wereldberoemde toneelklassieker vertelt het verhaal van Cyrano die heimelijk verliefd is op de beeldschone Roxane. Met regisseur Carlo Scheldwacht hebben twaalf jonge spelers een gloednieuwe bewerking gemaakt, over worden wie je wilt zijn en durven zijn wie je bent. En wat telt daarbij het meest: je binnen- of buitenkant? De spelers rijmen en rappen, zingen en swingen, drammen en dreinen, jammeren en juichen. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Datum: woensdag 1 februari 2023

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 16,00

Cabaret

Daniël Arends – Thuis praat ik bijna nooit + God is mijn rechter

Daniël Arends speelt twee verschillende stand-upcomedyshows: ‘Thuis praat ik bijna nooit’ en ‘God is mijn rechter’. Geen rode draad, muziek of gedoe, maar stand-upcomedy in zijn puurste vorm. De eerste voorstelling begint om 19.15 uur, de tweede om 21.15 uur. Wie alle twee de voorstellingen wil bijwonen, koopt voor beiden een kaart. De voorstelling ‘Thuis praat ik bijna nooit’ is reeds uitverkocht.

Datum: donderdag 2 februari 2023

Aanvang: 19.15 en 21.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 26,00 (per voorstelling)

Lezing

Maarten van Rossem – Theaterlezing

Maarten van Rossem analyseert en fileert, met onderkoelde humor en een enorme feitenkennis, historische en actuele, krankzinnige en bedroevende maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Van Rossem is bekend van de televisieprogramma’s ‘De Slimste Mens’, en ‘Hier zijn de Van Rossems’, hij schreef onder meer het boek ‘Wat is geluk?’ en heeft een eigen magazine. “Het kan alle kanten opgaan, dat maakt het niet alleen voor het publiek, maar vooral voor mezelf boeiend”, aldus Van Rossem over zijn theaterlezing.

Datum: vrijdag 3 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 26,50

Theatershow

Dianne Liesker, Ellen Dikker en Hanneke Drenth – Tis Hier Geen Hotel 2

Cabaretières Ellen Dikker, Hanneke Drenth en Dianne Liesker laten zien wat er gebeurt als pubers jouw huis als hotel beschouwen. En waarom het dan in een permanente staat van chaos verkeert. Maar ook al worden we soms knettergek van onze pubers, we houden toch van ze en kunnen meestal hard met én om ze lachen. En zij om ons. Na het succes van de eerste voorstelling is er nu ‘Tis Hier Geen Hotel 2’. Een herkenbare, humoristische en soms gênante voorstelling over leven en overleven met pubers. Een voorstelling voor iedereen die een puber in huis heeft of zelf ooit puber is geweest. Gebaseerd op de populaire website tishiergeenhotel.nl van Saskia Smith en Martine de Vente.

Datum: zaterdag 4 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 25,00

Toneel

Stormram – Voor de theateravonturier

Een Stormram-avond bestaat uit twee shows: een avondvullende voorstelling van een professionele maker plus een work-in-progress van een aanstormend talent. Elke avond wordt afgesloten met een nagesprek waarin publiek en makers met elkaar in gesprek gaan.

Illustere Figuren gaan solo – Joeso Peters speelt 'Grond'

Illustere Figuren is een theatercollectief dat grote maatschappelijke thema’s persoonlijk maakt en altijd zorgt voor een glimlach. De spelers werken momenteel aan de Pressieprojecten: een maker stort zich gedurende twee weken op een thema en maakt daar binnen deze geringe tijd een korte voorstelling van. Ze experimenteren met thematiek, vorm of nieuwe samenwerkingen. Al tien jaar zijn de makers Raymond, Joeso, Zen en Tim een collectief. Maar wat als ze solo gaan? Voor dit pressieproject gaan zij de uitdaging aan om een keer alleen te werken. Joeso Peters neemt in Theater Sneek de solovoorstelling op zich. "In mijn solo doe ik onderzoek naar grond. Ik woon sinds twee jaar in Warns en voel me behoorlijk geaard en verbonden. Wat voor grond hebben we, waar bestaat het uit, wat is onze relatie tot die grond en hoe gaan we daarmee om?"

ShELFISH – ‘Life & Times’

Als een jongen na vijftien jaar in jeugdinstellingen heeft geleefd, wordt hij op zijn achttiende op straat gezet. Dan eindigt de jeugdzorg. Hij redt het niet alleen en sterft in een tentje door hitte en ondervoeding. Na het lezen van een krantenbericht hierover voelt ShELFISH de noodzaak om de omstandigheden te onderzoeken die ertoe leiden dat jongeren vast komen te zitten in hun leven en de maatschappij. In een mix van danstheater, een verhalende soundscape en een dynamische sculptuur wordt het publiek meegenomen in het complexe labyrint waarin sommige jonge mensen zich bevinden. Voor ‘Life & Times’ werkt ShELFISH met een aantal jongeren uit een gesloten jeugdzorginstelling in Groningen. Hun stemmen vertolken het verhaal van Michael K., het hoofdpersonage uit het boek ‘Life & Times of Michael K.’ van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee.

Datum: zaterdag 4 februari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 14,50