Programma Theater Sneek, week 49

Musical: De schippers van de Kameleon: met de muziek mee

Het was zo rustig in het dorp Lenten. Tot daar de illustere dirigent en componist Antonius Demesmaeker verschijnt. Even lijkt het erop dat hij een orkest zou willen beginnen, maar zijn motieven zijn uitermate duister. Gelukkig doorziet de tweeling Hielke en Sietse al snel zijn plannen. Samen met de oplettende agent Zwart en de olijke boerenknecht Gerben zullen ze deze onverlaat moeten ontmaskeren. Ze krijgen hulp van het superslimme meisje Sara en een mysterieuze waarzegster, waarvan niemand precies weet wat zij nu eigenlijk in Lenten te zoeken heeft. De schippers van de Kameleon: met de muziek mee is een kolderieke musical voor kinderen vanaf 6 jaar, in de traditie van de boeken, films en televisieserie. Met onder anderen Alfred van den Heuvel.



Datum: zaterdag 10 december 2022

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 22,50 (volwassenen), € 14,50 (kinderen)





Toneel: Abdelkader Benali – Moeder en zoon



Abdelkader Benali neemt het publiek mee in een meeslepend verhaal waarin hij met humor en poëzie een prachtig portret tekent van de universele band tussen moeder en zoon. Ontspannen vertelt Benali over de reis die hij met zijn moeder heeft gemaakt. Een bezoek aan een museum in een ver land, waar een schilderij van Rembrandt hangt dat hij al jaren wil zien: De Thuiskomst van de verloren Zoon. Het Bijbelse verhaal dat gaat over gastvrijheid en thuiskomen. Benali heeft zijn moeder meegevraagd omdat hij het gevoel heeft door haar ogen nog dichter bij het geheim van het schilderij te komen. Hij hoopt ook tijdens deze reis de band met zijn moeder te verstevigen. Ondertussen serveert meesterverteller Benali koffie, bakjes met olijven, komkommersalade en tapenade en verspreidt zich de geur van komijn en rode paprika in de tajine door de zaal. Meer en meer wordt het de reis van zijn moeder. Ze confronteert Benali met zijn relatie tot zijn familie en hun gemeenschappelijke geschiedenis. Na de voorstelling zal Benali signeren.



Datum: zaterdag 10 december 2022

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,00



Muziek: Christmas Time is Here



Leerlingen vanuit verschillende disciplines van kunstencentrum Atrium warmen op swingende wijze de zaal op voor de kerstdagen. Zij laten in een sfeervolle kerstambiance zien wat ze allemaal in huis hebben. Op het podium schitteren onder meer de groepen van KinderMuziekTheater, de selectiegroep klassiek ballet, Dance Explosion, de band Marajuca, MUZT Musicalopleiding en diverse muzikanten van Atrium. De muzikale begeleiding komt van Bigband Cue, met Mark Riemer, Ramon Menger en Ilja de Boer als solisten.

Datum: zondag 11 december 2022

Aanvang: 16.00 en 19.30 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 8,00