Programma Theater Sneek week 49

Plien & Bianca – En nu dan!?

Plien & Bianca, een genre op zich, zijn al jaren niet meer weg te denken aan de top van de Nederlandse komedie. Ook in Theater Sneek zijn Plien & Bianca steevast uitverkocht.

In En nu dan? wacht er een onvergetelijke stoet aan meesterlijke typetjes en nemen de dames je weer een avond mee in hun unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit. Stel je voor: gefrustreerde kabouters, een enorme sprong in het diepe, giraffen in het theater, ‘Changing of the Guard’ en een kanon. Mix dat met turboverkledingen, sublieme timing en een majestueus decor en je krijgt een avondje onvervalst lachen met Plien & Bianca.

Het vorige theaterprogramma, Gaat het nog door?, van het succesvolle duo zorgde voor louter lovende recensies, een nominatie voor de Poelifinario 2015 en uitverkochte zalen.

Cabaret // do 9 dec – 20:15 uur // € 34,00



Symphonic Rock Night – The Second Chapter

Met de indrukwekkende rockshow A Complete Evening maakte Symphonic Rock Night een verpletterend debuut in de Nederlandse theaters.

Na vele lovende reacties is Symphonic Rock Night terug met een splinternieuwe show: The Second Chapter.

De band presenteert een geheel nieuwe set met songs van o.a. Pink Floyd, Yes, Marillion, Supertramp, Focus, Earth & Fire en Genesis, die samen een fantastisch beeld schetsen van de popmuziek in de jaren 70. Muziek die nog altijd hoog in de jaarlijkse Top 2000 terug is te vinden.

Het gezelschap, bestaand uit door de wol geverfde instrumentalisten, zangers en zangeressen, zorgt voor waarheidsgetrouwe vertolkingen van meesterwerken als 'Money' van Pink Floyd, 'In The Cage' van Genesis en 'Crime of the Century' van Supertramp. Klassiekers als ‘Kayleigh’, ‘Another Brick in the Wall’ en ‘Wish you were here’ zullen zeker ook niet ontbreken. Gebracht door negen doorgewinterde topmuzikanten in een adembenemende show.

Muziek // vr 10 dec – 20:15 uur // € 29,50



Ali B. – Koorts

Dat Ali B naast rapper, jurylid bij The Voice en gevierd TV-programmamaker ook als theaterman stevig aan de weg timmert, zal niet veel mensen zijn ontgaan

Ga maar na: in 2012 won hij met Ali B geeft antwoord de Neerlands Hoop prijs, werd hij voor Ali B beken(d)t genomineerd voor de Poelifinario en prees Matthijs van Nieuwkerk zijn laatste programma Je suis Ali de hemel in als '…misschien wel de belangrijkste theatervoorstelling van het seizoen'.

Ali heeft zijn publiek wat uit te leggen. Hij annuleert tot tweemaal toe zijn theater tournee. Wat is er allemaal aan de hand in huize Bouali? Zijn het toch burn-out verschijnselen of is het de komst van een nieuw kind? In zijn nieuwe show zijn er talloze onderwerpen waar hij zijn licht op wil laten schijnen. Zowel persoonlijk als maatschappelijk. Daarbij wint zijn optimisme het nog altijd van zijn bezorgdheid. Of zoals hij het zelf bijna Cruijffiaans formuleert: 'Zelfs als het misgaat, komt het goed.'

Nederland is misschien niet ziek maar heeft wel koorts. Net als Ali zelf. Het verhitte debat doet de temperatuur hoog oplopen en af en toe naderen we het kookpunt. Maar koorts is ook het begin van genezing. Van opwinding. Van nieuwe kansen. Ali steekt de thermometer in de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en meet de temperatuur.

Bent u benieuwd naar de uitslag? Kom dan op consult in een theater bij u in de buurt.

Cabaret // za 11 dec – 20:15 uur // € 24,00



Marcel Hensema – Mijn Vrede

Na het grote succes van ‘Mijn Ede’ – over de Groningse zanger Ede Staal – komt Marcel Hensema (o.a. bekend door zijn hoofdrollen in series als ‘ Hollands Hoop’ en ‘Penoza’) nu met de humoristische en ontroerende familievoorstelling ‘Mijn Vrede’.

Een knotsgekke versie van het kerstverhaal met de drie wijzen uit het westen, de Hensemaatjes zelf én Minne; het onbekende tweelingzusje van Jezus dat in dezelfde nacht als haar broertje werd geboren. Mijn Vrede is een humoristische én ontroerende voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar, vol vaart, gezellige kerstmuziek en een hoopvol einde.

Familievoorstelling // za 11 dec – 20:15 uur // € 22,50



Debasic XL and Tommie Christiaan – A Jazzy Christmas Afternoon

“A Jazzy Christmas Afternoon” with DEBASIC XL and Tommie Christiaan.

Een concert van het pop- en jazzorkest DEBASIC in het Theater Sneek betekent altijd feest. Dit jaar wederom in de befaamde “XL -bezetting” waarbij de bigband is aangevuld met een volledige strijkersgroep. Naast onze “eigen zangeressen” wordt er speciale medewerking verleend door niemand minder dan Tommie Christiaan. In 2017 zong hij de sterren van de hemel in Beste Zangers en in 2018 speelde Tommie de rol van Jezus in het livespektakel The Passion. Tommie was in de afgelopen jaren veelal te zien in musicals, waaronder Zorro, Grease, HAIR en On Your Feet!. Begin 2020 won hij de schaatscompetitie Dancing on Ice op SBS6.

Muziek // zo 12 dec – 15.30 uur // € 22,50