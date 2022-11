Programma Theater Sneek, week 48

Muziek Fleetwood Mac: The Incredible Story

The Cosmic Carnival, voormalig winnaar van de Grote Prijs van Nederland, gaat op ontdekkingsreis in het wondere universum van Fleetwood Mac. Eind jaren zestig werd de legendarische band opgericht door Peter Green om vervolgens direct de wereld te veroveren met powerblues. De Brits/Amerikaanse formatie overleefde talloze bezettingswisselingen en een verandering van muzikale stijl, om uiteindelijk nogmaals muziekgeschiedenis te schrijven onder leiding van Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Tijdens de live-documentaire van bijna drie uur komen alle hits voorbij, waaronder ‘Don’t Stop’, ‘Big Love’, ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘Little Lies’. Daarnaast is er veel aandacht voor de dramatische ontwikkelingen binnen de groep die leidde tot het veelgeprezen Rumours, één van de best verkochte albums aller tijden.

Datum: vrijdag 2 december 2022 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 25,00

Opera Nederlandse Reisopera – Pocketopera ‘La Traviata’

Deze bewerking van Giuseppe Verdi’s operaklassieker uit 1853 gaat over de innerlijke zoektocht en strijd tegen vooroordelen van trans vrouw Orlando/Violetta. Regisseur Dorike van Genderen heeft een nieuw verhaal gecreëerd rond de figuur van Violetta. Net als in de oorspronkelijke opera staat een vrouw centraal die door haar omgeving niet wordt geaccepteerd en verstoten wordt. In Verdi's tijd was Violetta een prostituee, in deze pocketversie (met alle aria's uit de oorspronkelijk opera) is Violetta een trans vrouw: een vrouw gevangen in een mannenlichaam. Beiden zoeken bevrijding. De Deense Lili Elbe (geboren als Einar Wegener) was een van de eerste mannen die in de jaren dertig geslachts-veranderende operaties onderging. Hoe kun je dan toch jezelf zijn? Hoe word je wie je werkelijk bent? Misschien is het dankzij Verdi’s drang om de boel op scherp te zetten. Feit is, volgens regisseur Van Genderen, dat ‘La Traviata’ (de dolende) gemaakt lijkt voor het transgenderdrama dat haar voor ogen stond. Het verhaal van Violetta als vrouw met een transitiegeschiedenis is voor iedereen herkenbaar, aldus Van Genderen: “Op onze eigen manier zoeken we allemaal naar liefde en acceptatie.”

Datum: zaterdag 3 december 2022 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28) Entree: € 27,50