Programma Theater Sneek, week 47

Familievoorstelling Aadje Piraatje viert Sinterklaas (4+)

In de interactieve voorstelling vertelt Ton een aantal verhalen uit het nieuwste boek van Aadje Piraatje en het Sinterklaasverhaal. Ook zingt hij sinterklaasliedjes met de kinderen. Kinderen mogen verkleed als piraat komen, want aan het einde van de voorstelling mogen ze zelf piraten spelen.

In de verte zien de piraten de pakjesboot van Sinterklaas naderen. Het schip entert voor de verandering eens dat van de piraten. Aadje is niet bang voor Sinterklaas, maar de rest van de heren blijken hun tong te zijn verloren en durven pas te zingen als Sinterklaas al lang uit zicht is verdwenen. In de voorstelling wisselt Aadje van tanden en leert hij lezen. Verder wordt met de andere piraten een piratensneeuwpop gemaakt en is er zware storm op zee.



Datum: zaterdag 26 november 2022

Aanvang: 14.00 en 16.00 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 10,00

Familievoorstelling De Grote Sinterklaasshow (3+)

Ook dit jaar brengen Sint Nicolaas en zijn Pieten een bezoek aan Sneek. Op zondag 27 november is hij aanwezig tijdens de Grote Sinterklaasshow in Theater Sneek, een vrolijke sinterklaasvoorstelling met veel spektakel. Na afloop is het mogelijk om in de foyer de goedheiligman een hand te geven. Er zijn drie voorstellingen.



Datum: zondag 27 november 2022

Aanvang: 13.00, 15.00 en 17.00 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 5,00