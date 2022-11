Programma Theater Sneek, week 46

Charly Luske – Story of Robbie Williams

Twee jaar lang jaar toerde Charly Luske zeer succesvol met ‘Story of George Michael’ langs de Nederlandse theaters. De door hem zelf geproduceerde voorstelling heeft een vervolg gekregen met de ‘Story of Robbie Williams’. “Robbie is voor mij de grootste entertainer van eind jaren 90 en de 00’s”, aldus Luske. “Samen met de band gaan we alle ups en downs, hilarische momenten en intieme geheimen van Williams voorbij laten komen. En bovenal natuurlijk: zijn geweldige muziek. ‘Feel’, ‘Come Undone’, ‘Rock DJ’, ‘Let Me Entertain You’ en natuurlijk ‘Angels’. Al die hits en zoveel energie, ik kan niet wachten!”

Muziek // vr. 18 november 2022 – 20.15 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Mastreechter Staar – Wie Sjoon oos Limburg is

De mannen van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar trakteren in Theater Sneek op geheel eigen wijze op beroemde en minder bekende werken uit de wereld van opera, operette en musical. Bezoekers worden verrast met muziek en een sfeer die kenmerkend is voor de zuidelijkste provincie van Nederland. De historie, het dialect, het bourgondische; het komt allemaal aan bod. Ook aan de inwendige mens wordt op een speciale manier gedacht. De Mastreechter Staar werd opgericht in 1883 en geniet faam door haar vele optredens in binnen- en buitenland, de grote collectie grammofoonplaten en cd’s en haar bronzen klank. De groep treedt op met grote namen uit de muziekwereld. Zo zongen de mannen dit jaar vijftien keer met André Rieu’s Johann Strauss Orkest op het Vrijthof van Maastricht. ‘De Staar’ bestaat uit enthousiaste zangers, een sprankelende dirigent, een virtuoos aan de vleugel en diverse topsolisten. Sjevraoje (kippenvel) gegarandeerd!

Muziek // zo. 20 november 2022 – 14.30 uur // € 31,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400