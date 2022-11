Programma Theater Sneek, week 45

Paul de Leeuw – 60: We zien wel

Snelle improvisaties, plat vermaak en oprechte ontroering liggen op de loer in deze show die bijna elke avond anders is. Paul de Leeuw (60) overziet zijn leven, zingt oude liedjes die jaren later misschien een heel andere betekenis hebben, en nog nooit live in het theater gezongen nummers. Hij mijmert over zijn eerste, grote en ware liefde en maakt ouderwets lol met zijn publiek. Terug in het theater waar De Leeuw totaal zichzelf is en volgens velen op zijn best.

Cabaret // di. 8 november 2022 – 20.15 uur // € 24,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Joost Spijkers – Hotel Spijkers

Een man loopt geschrokken en verdwaasd de lobby van een hotel binnen. Zijn kleding druipt van het water en hij zit onder de butsen schrammen. Over zijn arm hangt zijn kleddernatte trouwpak. Hij slaat op de hotelbel en wacht op de nachtportier. Het orkestje in de lobby speelt onverstoorbaar door. Tijdens het wachten flitst het leven van de man aan hem voorbij. Golven van zoete, pijnlijke en geestige herinneringen volgen elkaar op. Aangejaagd door de muzikanten bezingt de man alle hoogte- en dieptepunten uit zijn leven. Een hartstochtelijke ode aan de levenden én de doden uit zijn geschiedenis. Hier in dit obscure hotel, ver weg van de waan en de sleur van alle dag, wordt er samen eindeloos gezongen en gedanst, gelachen, gehuild en gedronken. Hier in Hotel Spijkers hoeft een mens nooit meer alleen te zijn. Hier zou je wel voor eeuwig willen blijven logeren. Spijkers won met zijn voorstelling SPIJKERS II de Poelifinario voor de beste voorstelling in de categorie kleinkunst. Spijkers en zijn band bezingen in Hotel Spijkers de liefde, het leven en de dood en alles daartussen.

Muziektheater // za. 12 november 2022 – 20.15 uur // € 22,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Carel Kraayenhof Quartet – 100 jaar Piazzolla

Met de theatervoorstelling ‘100 jaar Piazzolla’ eren de musici van het Carel Kraayenhof Quartet hun muzikale idool Astor Piazzolla, ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar. Voor bandoneonist Kraayenhof is Piazzolla een ware held, die zijn hele leven beïnvloed en gevormd heeft. Vanaf het eerste moment op die hotelkamer, waarop Piazzolla aan Kraayenhof vroeg: “Speel eens wat voor me jongen”, was de liefde wederzijds. Het leven van de grote Hollander met zijn Argentijnse hartklop blijft voor altijd verbonden met de geniale Argentijnse Maestro. Als vader van de tango nuevo nodigde Piazzolla Kraayenhof persoonlijk uit om te soleren in zijn ‘Tango Apasionado’. Door het optreden van Kraayenhof bij het koninklijk huwelijk werden veel mensen diep geroerd door de melancholische en krachtige muziek van Piazzolla.



Als Kraayenhof het muzikale kind is van Piazzolla, dan zijn bassist Jaap Branderhorst en violist Bert Vos zijn kleinkinderen. Ook pianist Juan Pablo Dobal, afkomstig uit Buenos Aires, had al op jonge leeftijd een warme band met Piazzolla’s muziek. Hij begeleidde Amelita Baltar, de geliefde van Piazzolla en eerste vertolkster van zijn ballades en liederen. Al meer dan tien jaar reizen de vier tangueros samen over de wereld met hun Sexteto Canyengue en het Carel Kraayenhof Ensemble. In ‘100 jaar Piazzolla’ worden instrumentale juweeltjes afgewisseld met kleurrijke persoonlijke verhalen.

Muziek // zo. 13 november 2022 – 14.30 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400