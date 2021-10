Programma Theater Sneek, Week 43

SNEEK- Het programma van Theater Sneek in Week 43 is hieronder te lezen.

Richard Groenendijk – Voor iedereen beter – try out

Na een sabbatical van een jaar kreeg hij van Corona nóg een jaar vrij, maar nu is Richard Groenendijk vol inspiratie terug in het theater met een gloednieuwe show. Het wordt wederom een hilarische avond, precies zoals we van hem gewend zijn. Want als er op dit moment íemand is, die een zaal kan laten bulderen van het lachen, is het Richard Groenendijk wel. Voor iedereen beter is een voorstelling die je niet snel zal vergeten. Dus kom van die bank en ga hem zien. Dat is écht voor iedereen beter!

Meer dan tweehonderd keer speelde Richard Groenendijk zijn vorige theatervoorstelling Om Alles! in de Nederlandse theaters. Het leverde hem niet alleen uitverkochte zalen en zeer enthousiast publiek op, maar ook een nominatie voor de prestigieuze Poelifinario cabaretprijs. Volgens de pers hoort Groenendijk in het rijtje van de grote komieken van ons land. En dat is niet voor niets. Hij is openhartig, scherp, adrem, een tikkie vilein, altijd met een flinke dosis zelfspot, maar vooral genadeloos komisch. En dan kan hij nog geweldig zingen ook!

Cabaret // do 28 okt, vr 29 okt – 20.15 uur // € 28,50

Maartje & Kine – Speelbeesten II

Met ‘Speelbeesten II’ maken Maartje & Kine van de coronanood een deugd. Afgelopen winter stapten ze in hun busje en reden naar Kines thuisland Noorwegen. Geïnspireerd door een sneeuwwitte wereld waar corona niet leek te bestaan, schreven ze over onderwerpen die ze tot dan toe niet aandurfden – die ontbrekende kinderwens, ontspoorde liefdes en de eerste tekenen van dementie bij een van de ouders. In ‘Speelbeesten II’ brengen Maartje & Kine hun Noorse ervaringen naar de Nederlandse theaters. Want als niemand op vakantie naar Noorwegen kan, dan halen zij Noorwegen wel naar Nederland.

Aangejaagd en opgejut door de gelauwerde schrijver Peer Wittenbols springen deze twee multi-instrumentalisten voor de hongerige leeuwen: met hun rijke verzameling nieuwe nummers klimmen ze bij u in de stad de bühne op. Het publiek is onderdeel van een gewaagd experiment: iedere avond zien nieuwe nummers het levenslicht, andere vallen af. Het resultaat toont een volstrekt nieuwe kant van Maartje & Kine: persoonlijker, gedurfder en veelzijdiger. Maar zoals altijd onweerstaanbaar muzikaal, humoristisch en verfrissend. Als ontketende ‘speelbeesten’ zullen ze het theaterdoek aan flarden zingen.

Cabaret // za 30 okt – 20:15 uur // € 18,50

Mahler & WIEBE – Broken Love

Mahler & WIEBE ‘Broken love' is een spannende cross-over waarin de band WIEBE een dialoog voert met een 8-koppig klassiek ensemble en alt/mezzo Eske Tibben, zo vervlochten dat liefhebbers van beide genres aan hun trekken komen.

Progressieve pop hand in hand met Romantiek; een mannelijke popvocalist samen met een klassieke zangeres; oude ‘gesettelde’ muziek, met popmuziek die net om de hoek heen komt kijken… kortom: een bijzondere concertervaring waarin twee ogenschijnlijk heel verschillende muzikale werelden elkaar ontmoeten binnen het aloude thema (verbroken) liefde.

Muziek // za 30 okt – 20:15 uur // € 19,50

Topzondag – Vespucci Quartet

Het Vespucci strijkkwartet werd opgericht in 2009 en speelt inmiddels op vele podia in Nederland, Duitsland en België. Ook was het kwartet eerder te horen tijdens de Topzondag.

Het speelde op festivals als het Grachtenfestival Amsterdam, Grachtenfestival aan de Maas, Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht en Kamermuziekfestival Hoorn. Ze waren live op de radio te beluisteren bij programma’s als Opium, Diskotabel en Spiegelzaal. In 2015 openden zij de nieuwe vleugel van het Van Gogh-museum in het bijzijn van prinses Beatrix. In 2014 brachten zij hun eerste CD ‘Debut’ uit met werken van Mozart en Dvorák. In 2019 kwam het vervolg met een CD met werken van Haydn, Webern en Brahms. Beide CD’s werden uitgebracht bij het label Footloose.

Muziek // zo 31 okt – 11:30 uur // € 12,50