Programma Theater Sneek, Week 42

Meneer Monster (7+) – De waanzinnige Boomhut van 52 verdiepingen

Na het grote succes van De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen die zowel de ZAPP Theaterprijs als een Zilveren Krekel won, komt Meneer Monster terug met een nog stommer stuk. Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog. Met zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon met raketaandrijving, een Vermom-o-matic 5000, een Opleidingsinstituut voor Ninja-slakken, een vliegende gebakken-ei-auto en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur.

En dat is maar goed ook want Andy en Terry moeten een groot raadsel oplossen – Meneer Grootneus is op mysterieuze wijze verdwenen!! Zo belanden de idioten in een waanzinnig avontuur met een hongerige rups, een vijandig groentekoninkrijk, een 100 jaar durende Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste vijanden: Groentes.

Familievoorstelling // do 21 okt – 16.00 uur // €18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Floris Kortie & Vera Kooper – Het jaar 250 na Beethoven

Tweeënhalve eeuw na zijn komst op aard laat Floris Kortie, samen met pianiste Vera Kooper, zien én horen hoe Beethoven onze wereld heeft veranderd.

Welkom in het jaar 250 na Beethoven! Gewapend met historisch bewijsmateriaal en aan de hand van persoonlijke ontboezemingen, geschiedkundige spoedcursusjes, obscure YouTube-filmpjes en de allermooiste muziek ooit geschreven, wordt één ding duidelijk: het Beethoven-tijdperk is nog maar net begonnen!

In Het jaar 250 na Beethoven vertelt presentator en klassieke-muziekfan Floris Kortie (Podium Witteman) het wonderlijke levensverhaal van Ludwig van Beethoven. Dat wordt afgewisseld met de mooiste delen uit Beethovens pianosonates door Vera Kooper, zoals de Mondschein, de Pathétique en de Appassionata. Wat blijkt: ook ná het jaar 250 weet Beethoven ons nog steeds te ontroeren en te inspireren.

Muziektheater // do 21 okt – 20:15 uur // € 18,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Peppa Pig Live! (2+) – Schoolreisje naar het strand

Spelletjes spelen, avonturen beleven én… in modderplassen springen! Het ondeugende, kleine varkentje Peppa Pig, bekend van Nickelodeon en Netflix, keert met al haar vriendjes terug naar het theater voor een spiksplinternieuw vrolijk avontuur.Beleef met Peppa het leukste dagje uit in de spetterende, nieuwe familievoorstelling: ‘Peppa Pig Live! – Schoolreisje naar het Strand’.

Vandaag is de grote dag! Peppa Pig gaat met de hele klas op schoolreisje naar het strand. Met rugtassen om, lunchtrommels in de hand en juffrouw Konijn achter het stuur gaan Peppa en haar vriendjes op weg. Hobbel de bobbel de bobbel. Al in de bus begint het spannende avontuur. Het wordt voor de hele klas een rit om nooit meer te vergeten! Ga jij mee met Peppa Pig op deze supergezellige reis?

Compleet met nieuwe meezingliedjes, swingende meedoedansjes, kleurrijke decors, vrolijke varkentjeshumor én grote modderplassen is de familiemusical ‘Peppa Pig Live! – Schoolreisje naar het Strand’ hét meest feestelijke uitstapje van het jaar!

Familievoorstelling // za 23 okt – 14.00, 16.00 uur // €20,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400