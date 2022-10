Programma Theater Sneek Week 41

Joop en Mads Wittermans - Vader en zoon, 20 jaar later

Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon. Nu staan ze weer samen op het toneel, maar er is het nodige veranderd. In de voorstelling van toen had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, ondanks inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij. Anno 2021 hikt de zoon tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus volledig omgedraaid. Of ligt het toch anders? Zes schrijvers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) schreven nieuwe teksten. Door Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof zijn deze kunstig met elkaar vervlochten. Vader en Zoon is een spel tussen feit en fictie, toen en nu. Het is een geestige, ontroerende en soms pijnlijke theaterdialoog. Een hartstochtelijk gesprek over ouder worden, jarenlange patronen en elkaar los durven laten.

Vader en zoon, 20 jaar later is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Fries. Toneel // vr. 14 oktober 2022 - 20.15 // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Janneke de Bijl - Dit is het nou

Ze wil geen kind, geen broodfonds en geen huis dat haar persoonlijkheid weerspiegelt (liever niet zelfs). Maar wat dan wel? Hoe stel je doelen als je een weekendje Veluwe precies even leuk vindt als een maand Curaçao? In Dit is het nou observeert Janneke er weer op los. Ze hoeft maar om zich heen of in de spiegel te kijken en de absurditeit van de worstelende mens dient zich alweer aan. Janneke beschrijft wat ze ziet, legt de onlogica daarvan bloot en fileert wat gefileerd dient te worden. En dat allemaal in Janneke-stijl: zwartgallig, herkenbaar en doorspekt met onderkoelde humor.

Cabaret // za. 15 oktober 2022 - 20.15 // 19,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

The Dutch Eagles - New Horizon

New Horizon is de nieuwe show van The Dutch Eagles. Met weergaloze gitaarsolo’s en meerstemmige zang zijn de hits en vergeten parels van toen weer helemaal van nu. Verken samen met The Dutch Eagles een nieuwe horizon van de Amerikaanse country rock. Zes bevlogen muzikanten voeren het publiek mee op een onvergetelijke muzikale roadtrip door de 70’s. Al vijftien jaar brengen zij hun passie voor deze muziek naar de mensen toe. Dat zij niet stilstaan, bewijzen ze wederom met New Horizon. Of het gaat om ‘Lyin’ Eyes’ of ‘Life In The Fast Lane’, of juist een onverwachte muzikale verrassing: The Dutch Eagles geven steevast een eigen gezicht aan de oneindige bron van klassiekers uit de jaren zeventig.

Muziek // za. 15 oktober 2022 - 20.15 // 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400