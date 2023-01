Programma Theater Sneek, week 4

Muziek

The Legendary Albums Live - Meat Loafs ‘Bat out of Hell’

45 jaar na het overdonderende succes van het album Bat out of Hell overleed in 2022 Meat Loaf (Marvin Lee Aday). De karakteristieke zanger werd wereldberoemd met het nummer ‘Paradise by the Dashboard Light’, dat hij in 1977 zong met Ellen Foley en op Bat out of Hell staat. The Legendary Albums Live brengt een integrale en anekdotische uitvoering van het album. Het onvoorwaardelijke en de hoeveelheid energie waarmee de kleurrijke mastodont zijn publiek onderdompelde vormen de bestanddelen voor de show (try-out) met René van Kooten Tessa Sunniva en de LA-Live Band.

Datum: donderdag 26 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 29,50

Dans

Scapino Ballet - Casablanca

De Hollywoodklassieker Casablanca met Ingrid Bergman en Humphrey Bogart geldt als een van de beste films ooit. Choreograaf Ed Wubbe vertaalt de film naar een zinderende dansvoorstelling met gepassioneerde duetten en betoverende groepschoreografieën. Casablanca is een beeldende voorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen naar een betere wereld. Verschillende disciplines komen samen tot één geheel. Op een draaiend podium creëert Wubbe met dans in verschillende stijlen, circuselementen en muziek een sfeervolle, theatrale wereld. Casablanca speelt zich af op een plek waar mensen, op de vlucht voor oorlog, wachten op een beter bestaan. Achter het romantische verhaal gaat een schemerwereld schuil waarin werkelijkheid en fantasie langs elkaar wrijven en waar grenzen tussen goed en kwaad vervagen. Muzikaal uitgangspunt is de soundtrack van de film met onder meer jazznummers uit de jaren 40, afgewisseld met opzwepende Marokkaanse Berbermuziek.

Datum: zaterdag 28 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 29,50

Cabaret

Johan Goossens - Kleine Pijntjes

Als je na twee jaar binnen zitten nog steeds geen barréakkoorden kent, geen woord Portugees hebt geleerd en ‘Oorlog en Vrede’ niet hebt gelezen, gaat het er dan ooit nog van komen in dit leven? Jong als hij zich voelt, zou je niet zeggen dat Johan inmiddels de veertig nadert. Toch kreunt hij steeds vaker als hij even gaat zitten. En als er niemand in de buurt is, ontsnapt hem soms een ‘hèhè’. Ook kan Johan stiekem genieten van vloerverwarming. Hij blaakt van gezondheid, maar heeft soms onduidelijke, kleine pijntjes. Johan verzet zich tegen het onvermijdelijke verval met liedjes, verhalen en relativerende humor. Schakelend tussen hilariteit en ontroering, tussen hoge idealen en lullige alledaagsheid, wil hij ervoor zorgen dat de mensen in de zaal hun eigen kleine pijntjes een avond lang vergeten.

Datum: zaterdag 28 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,00

Muziek

Spinvis & Saartje van Camp - Neveldieren

Spinvis (Erik de Jong) is een van de eigenzinnigste en veelzijdigste artiesten in het Nederlandse poplandschap. De afgelopen twintig jaar bracht hij tien albums uit en had hij succes met nummers als ‘Bagagedrager’, ‘Voor ik vergeet’ en ‘Kom terug’. Spinvis ontving diverse prijzen, waaronder de Popprijs, Zilveren Harp, Annie M.G. Schmidtprijs, Johnny van Doornprijs en Gouden Notekraker. Samen met Saartje van Camp wekt De Jong in bekende en nieuwe Spinvisliedjes de mythologische neveldieren tot leven. Ergens tussen waan en werkelijkheid fluisteren en zingen deze wezens ons toe. Eeuwenoud zijn ze. Soms mens, soms dier, soms man, soms vrouw, soms geen van beiden of allebei. Wat drijft hen? Waarom zijn ze nog altijd hier?

Datum: zondag 29 januari 2023

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 18,00

Toneel

Hendrik Groen - Opgewekt naar de eindstreep

Deze voorstelling is voor iedereen die benieuwd is hoe het Hendrik Groen vergaat na de sluiting van het verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat levert de nodige verwarrende situaties op. Door opnieuw een dagboek bij te houden doet de dementerende Hendrik in deze ontroerende komedie zijn best om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor grappige en aangrijpende momenten met Leonie (88) en Frida (10) als trouwe vrienden. Van de dagboeken van Hendrik Groen zijn meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Ze werden bekroond met de NS Publieksprijs en als tv-serie uitgezonden. In het theater was er succes met ‘Pogingen iets van het leven te maken’ en ‘Zolang er leven is’.

Datum: dinsdag 31 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 35,00