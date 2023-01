Programma Theater Sneek, week 3

Cabaret: Rayen Panday - Focus

De aandacht die we zoeken is misschien niet helemaal de juiste en de aandacht die we krijgen al helemaal niet. Als we allemaal gelijk zijn, hoe bijzonder zijn we dan nog? Waarom verliezen we ons zo in bijzaken dat we de hoofdzaak vergeten? En hebben Pamela Anderson, Jezus Christus en Rayens Turkse kapper iets met elkaar gemeen? Rayen Panday zal een poging doen deze en andere grote levensvragen te beantwoorden. Hij zal daarin niet slagen. Maar dat hoeft ook niet. Hij zal wel redeneren op het scherpst van de snede en zichzelf en zijn publiek daarbij niet ontzien.

Datum: woensdag 18 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 21,00

Familievoorstelling: Meneer Monster – De Winter Gruffalo (3+)

De Winter Gruffalo is een spannende, fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder. De voorstelling van Meneer Monster is een bewerking van het kinderboek 'De Gruffalo' van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Een kleine muis loopt door het diepe, donkere, besneeuwde bos en wordt beslopen door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Na afloop is er een sneeuwballengevecht in de zaal.

Datum: zaterdag 21 januari 2023

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 13,50

Muziek: Topzondag: Gadjo Orkestra – Balkan and Beyond

Gadjo Orkestra brengt tijdens een nieuwe editie van de CKS-concertserie Topzondag energie, waanzin en melancholie naar de Noorderkerkzaal. De groep speelt muziek uit de Balkan met vaak ongebruikelijke maatsoorten waar goed op gedanst kan worden. Snelle tempi en hartverscheurende ballads, tragische en het extatische, humor en eros; alles komt voorbij.

Datum: zondag 22 januari 2023

Aanvang: 11.30 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 13,50