Programma Theater Sneek, Week 21

Muziek Rowwen Hèze – Het was een kwestie van geduld

Rowwen Hèze keert terug in de Nederlandse en Belgische theaters. Het was een kwestie van geduld. Als ze de zaak moeten veroveren is de Limburgse band met zanger Jack Poels in zijn element. De liedjes als wapens in de strijd. Volksliederen. Een feest van troost. Zodra het startsein wordt gegeven, gaat de vlag in de grond en doen de mannen van Rowwen Hèze waar ze het beste in zijn; muziek maken voor de mensen. Met onder meer liedjes van het laatste album Onderaan Beginne (2021) trekt Rowwen Hèze weer door het land.

Datum: donderdag 25 mei 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 28,50



Kaartverkoop nieuwe seizoen start op vrijdag 26 mei



De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen start op vrijdag 26 mei, om 11.00 uur. Programmeur Sylvia van der Berg heeft wederom een mooie afwisseling en balans weten te vinden tussen het populaire aanbod en de pareltjes die voor het grote publiek nog onbekend zijn. Diverse artiesten geven op woensdag 24 mei een voorproefje van hun programma dat in het seizoen 23-24 te zien zal zijn in Theater Sneek, voor de (Super)Vrienden van het theater. Het gehele programma blijft tot het laatste moment een verrassing.