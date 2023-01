Programma Theater Sneek, week 2

Muziek

Mell & Vintage Future - Roots & Romance 2

Na het succes van het eerste album, gevolgd door Roots & Romance, verschillende topsongs bij Radio 2, de uitvoering van ‘Perfect Day’ in de Paramount Film ‘The In Between’ en het succes bij Linda’s Wintermaand (2020 en 2021), is het tijd voor een nieuwe theatervoorstelling: Roots & Romance 2. Sinds het prille begin met debuutalbum Mell & Vintage Future (2019) is dit onwaarschijnlijke trio, van twee oude rotten uit de Nederlandse muziek met het jonge zangtalent Melanie Jonk, een sensatie. Zij spelen een mix van hits: toen en nu, jong en oud, vintage en future.

Datum: donderdag 12 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 22,50

Muziek

NNO – Nieuwjaarsconcert

Het NNO trakteert met een feestelijk programma op het beste uit tweehonderd jaar opera, operette, ballet en symfonische muziek: de Weense wals van de familie Strauss, Tsjaikovski’s balletmuziek en opera- en operettecomponisten als Verdi, Gounod, Offenbach en Léhar. Symfonische hoogtepunten en minder bekende, maar net zo toegankelijke muzikale juwelen. Laagdrempelig en voor iedereen aansprekend. Het NNO staat onder leiding van sterdirigent Ed Spanjaard en treedt op met de internationaal gevierde sopraan Jeannette van Schaik.

Datum: vrijdag 13 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 29,50

Toneel

Huub Stapel – Alleen familie

Huub Stapel is terug. De man die Mars en Venus genadeloos langs de meetlat van het leven legde en het huwelijk tot op het bot ontleedde, wijdt zich nu aan een nog groter onderwerp: familie. Want wie is er niet groot mee geworden? Familie is overal. En dan is er ook nog schoonfamilie, stieffamilie, pleegfamilie, adoptiefamilie, oranjefamilie en de grootste familie van Nederland. Geen ruzie gaat zo diep als familieruzie. En tegelijk is het de enige band waar je je nooit van ontdoen kunt. Een huwelijk kun je ontbinden. Een vriendschap kun je beëindigen. Maar familie blijft altijd. Huub Stapel leidt het publiek, persoonlijker dan ooit, langs feesten der herkenning en verborgen verledens.

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 29,50

Toneel

Stichting Breinroer - Ús Man (première)

Ús Man is een humoristisch tweeluik over twee vrouwen die terug- en vooruitkijken op hun relatie. In deel één bereiden twee vrouwen zich in een hotelkamer voor op de toespraak, die ze zullen houden tijdens de bruiloft van hun ex-man: ze zijn allebei de ex van dezelfde man. Vandaag trouwt hij opnieuw. In deel twee zitten twee vrouwen op een warme nazomermiddag wijn te drinken in de tuin. Ze praten over hun man, zoals alleen vrouwen dat kunnen. Maar met de man erbij worden de verhoudingen op scherp gezet. Door het venijn en de humor wordt de verwarring compleet. Ús Man is een Friestalig toneelstuk zonder ondertiteling. Het is geschreven door Youp van 't Hek.

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 17,50