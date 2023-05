Programma Theater Sneek, Week 19

Dans

Ivgi&Greben – Landscape with Figure

Landscape with Figure is een dansvoorstelling over het samenspel van mens en natuur, verbeeld vanuit verschillende perspectieven. In het Nederlandse landschap is de hand van de mens duidelijk zichtbaar. De natuur staat in dienst van de mens, die er ook deel van uitmaakt. De voorstelling gaat over de schoonheid en dreiging van de natuur. De acht dansers veranderen van gedaante: van mens in dier in materie. In ieder deel van het drieluik ontstaat een ander landschap op het podium: bomen worden geveld, kleurrijke velden baden in het licht. Ivgi&Greben wil raken en aan het denken zetten. Uri Ivgi en Johan Greben maken sinds 2003 dansvoorstellingen in binnen- en buitenland en vallen regelmatig in de prijzen. In 2021 zijn ze met een eigen gezelschap in Friesland geland. Landscape with Figure is de derde voorstelling van Ivgi&Greben. De menselijke conditie wordt hierin op een indringende manier verbeeld: er is levenslust en tederheid, maar ook kwaadaardigheid en vernielzucht. De voorstelling is meeslepend en biedt het publiek ruimte voor eigen interpretatie en beleving.



Datum: woensdag 10 mei 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 19,50

Cabaret

Patrick – LIVE



Patrick Laureij is al jaren lid van het stand-up collectief Comedytrain en veroverde het publiek met zijn shows Dekking Hoog en Nederlands Hoop. Zijn derde programma is tachtig minuten verbaal geweld, over zichzelf en de wereld om hem heen.Het voorprogramma wordt verzorgd door mede-Rotterdammer, Comedytrain-lid en aanstormend talent Sezgin Güleç. Niet voor tere zieltjes, maar extreem grappig.



Datum: donderdag 11 mei 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 23,00

Theatershow

Ellen ten Damme – Barock



Wie het zich in de zeventiende en achttiende eeuw kon permitteren, vierde de theatrale uitbundigheid. Ellen ten Damme droomt weg in frivole vergankelijkheid en houdt hof in Barock, een performance in het verlengde van haar succes-shows Paris-Berlin en Casablanca. Nederlands meest veelzijdige zangeres presenteert een tragédie lyrique die verder dan ooit terug in de tijd gaat en toch helemaal van nu is. We mogen weer en willen nog meer en iedereen weet zich het middelpunt van zijn eigen entourage, als een rockster in Versailles. Klatergoud blinkt op sociale media en de schone schijn is oogverblindend. Achter de façade observeert de troubadour de crinoline van de keizerin en leidt de dans alsof de morgen nooit komt. Barock is een meertalig bal demasqué vol verrassende en herkenbare muziek waar de scabreuze excessen net zo opzwepend zijn als de schaduwzijdes meeslepend.

Datum: vrijdag 12 mei 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 31,50

Cabaret

Ronald Goedemondt – Met knielende knikjes

Er sluipen grotere thema’s het kleine wereldje van Ronald Goedemondt binnen. Dat vindt hij niet prettig. Maar ja, hoelang kun je je blijven verzetten tegen een volwassen omgang met ouderschap, de toekomst en de dood? Vrij lang, zo blijkt. Er komt voorlopig nog geen einde aan het infantiele getetter en gehups van Goedemondt. Foeteren, ageren, verdoven, verzetten en negeren. Denkt hij nou echt dat hij het daarmee gaat redden? Nee, hij denkt helemaal niet dat hij het gaat redden. Goedemondt werd twintig jaar geleden lid van de Comedytrain. In 2003 wint hij zowel de jury- als de publieksprijs op het Cameretten Festival. Met zijn derde programma Dedication wordt hij uitgeroepen tot Neerlands Hoop. In 2013 start het eerste seizoen van het tv-sketchprogramma Sluipschutters van Goedemondt en Bas Hoeflaak, Jochen Otten en Leo Alkemade.



Datum: zondag 14 mei 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 35,50