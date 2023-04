Programma Theater Sneek, Week 19

Toneel

Toneelgroep Maastricht – De Kersentuin

Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in een bewerking van een van de meest geliefde toneelstukken uit het wereldrepertoire, De Kersentuin van Anton Tsjechov. In een regie van Michel Sluysmans en met livemuziek van multi-instrumentalist Beppe Costa brengt een achtkoppig ensemble een hedendaagse versie van dit tijdloze verhaal over vasthouden aan het verleden, angst voor de toekomst en het tragische gevecht met het nu. Actrice Ljoebov (Pheifer) keert na een mislukte carrière in Parijs terug naar het landgoed van haar familie. Vanwege hoge schulden dreigt het familiebezit geveild te worden en samen met haar dochters doet ze er alles aan een faillissement af te wenden. Ondernemer Lopachin (Spitzenberger) heeft een oplossing: als ze de kersentuin omtoveren tot een vakantiepark is de familie verzekerd van een stabiel inkomen. Dit voorstel stelt Ljoebov voor een onmogelijk dilemma. Wie hetzelfde wil blijven, moet veranderen. Maar tegen welke prijs? Een hilarisch en droefgeestig portret van mensen die de wereld sneller zien veranderen dan ze aankunnen. De personages hunkeren naar een tijd die niet meer bestaat. Maar voor wie leeft in het verleden blijft de hoop op een beter leven onherroepelijk een droom.



Datum: dinsdag 18 april 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 31,50

Muziek

ABBA The Music – Thank you for the music

ABBA The Music onderscheidt zich door de nummers van de Zweedse popgroep zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken. ABBA is een van dé iconen van de internationale popmuziek. Alle leeftijden genieten nog dagelijks van de muziek en nog altijd worden miljoenen albums verkocht. In een meer dan twee uur durende show worden alle grote hits ten gehore gebracht. De winnaar ‘Waterloo’ van het Eurovisie Songfestival en wereldhits als: ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’, ‘Does Your Mother Know’, ‘Money Money Money’, ‘SOS’, ‘Knowing Me Knowing You’, ‘Summernight City, ‘Voulez Vouz’ en ‘Chiquitita’. Alles wordt gespeeld met het echte live-gevoel van ABBA zoals ze dat tijdens hun eigen concerten deden. ABBA The Music is geen tributeband en geen musical, maar brengt precies datgene waar het om gaat: de muziek. Met een groot showpodium, visuele effecten en veel licht.



Datum: donderdag 20 april 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 32,50

Muziek

Brainpower – The story of Hip Hop

Aan de hand van veel essentiële fragmenten, in beeld en geluid, maakt Brainpower samen met zijn DJ TLM op geheel eigen wijze het theaterpubliek deelgenoot van zijn intense en eindeloze liefde voor Hip Hop en haar cultuur. De focus ligt op het fundament van Hip Hop. Brainpower analyseert vooral de jaren 1973-1990 en hoe deze fase de globale muziek- en popcultuur tot op de dag van vandaag beïnvloed heeft. Daarmee is het de show om te bezoeken in het jaar dat Hip Hop 50 wordt. De voorstelling staat voor drie kernwoorden: inspiratie, motivatie en educatie. Of je nou een kenner of een leek bent, iedereen kan iets leren van dit college. In zijn carrière van 25 jaar bracht Brainpower tot nu toe 96 singles en tien albums uit, scoorde hij hits met ‘Dansplaat’, ‘Vlinders’ en ‘De Vierde Kaart’ en had hij in Amerika met ‘All The Same’ een College Rap Radio Top 5-notering.



Datum: vrijdag 21 april 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 25,00