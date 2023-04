Programma Theater Sneek, Week 17

Toneel Teater Snits - Fanny & Marius

De Franse Marcel Pagnol heeft verschillende verhalen over de liefde op zijn naam staan. Prachtige films als Jean de la Floret en Manon des Sources bewijzen hoe mooi zijn verhalen zijn. Fanny en Marius is er ook zo één. Over twee jonge mensen die voor elkaar bestemd zijn, maar beiden ook nog andere wensen hebben. Zoals Marius, die niets liever wil dan varen. En Fanny, die zich eigenlijk een leven vol rijkdom wenst. Cesar, de vader van Marius, die zijn zoon als de volgende eigenaar ziet van zijn café in Marseille. En Panisse, een bemiddelde vijftiger, die zo graag een zoon zou willen. Honorine, de moeder van Fanny, die vreest dat haar dochter verkeerde keuzes gaat maken. En Le Brun, de douanier die zo graag graaft in de levens van anderen. Datum: vrijdag 28 april en zaterdag 29 april 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüöttenzaal (Westersingel 28) Entree: € 16,00

Toneel Julika Marijn - In de schaduw van Rembrandt

Tegen het decor van wat eerder de Gouden Eeuw werd genoemd, laat Julika Marijn de vrouw aan het woord die de schaduwkant van Rembrandt aan den lijve ondervond. Geertje Dircx was Rembrandts tweede vrouw. Ze was jarenlang zijn minnares en voedde zijn zoon Titus op. Ze zag zijn meesterwerken, waaronder De Nachtwacht, ontstaan en stond zelf ook model voor de grote schilder. Totdat Hendrickje Stoffels ten tonele verscheen. Geertje werd bruut opzijgeschoven en uiteindelijk door Rembrandt opgesloten in een tuchthuis. Al meer dan 350 jaar staat ‘de meester van het licht’ wereldwijd in de schijnwerpers. In de schaduw van Rembrandt is de herstory van Geertje; een eigentijdse voorstelling over de keerzijde van genialiteit en roem, de kracht om het licht te blijven zoeken, loyaliteit en de bittere grenzen daarvan. Krachtige vrouwen die hun eigen weg en stem zoeken, is een terugkerend thema in het theaterwerk van Julika Marijn. Eerder maakte ze succesvolle solovoorstellingen over Etty Hillesum, prinses Diana en Helene Kröller-Müller. Datum: zaterdag 29 april 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud kerkhof 11) Entree: € 17,50