Programma Theater Sneek, week 15

Cabaret Thjum Arts - Tijdloos genot

Als Thjum Arts het podium opkomt gebeurt er iets. Dat zal niet anders zijn bij zijn eerste avondvullende voorstelling. Een authentieke gast met doordachte humor. “Thjum speelt in zijn voorstelling ‘Tijdloos Genot‘ een antiheld en dat doet hij met verve. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route van het understatement. Arts brengt een droogkomische performance”, schrijven recensenten. In 2012 besloot Arts mee te doen aan de jaarlijkse talentenjacht van school met zijn eigen geschreven theatermonoloog. Het was een poging tot verbinden met zijn schoolgenoten, maar tot zijn grote verbazing moest iedereen lachen en bleek wat hij deed ‘comedy’ te heten. Hij won de tweede prijs: een bon voor de Free Record Shop. Dat hij sinds de talentenjacht een enorme ontwikkeling door heeft gemaakt, blijkt als hij in 2018 meedoet aan het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en daar de jury- en publieksprijs wint. Niet veel later is hij finalist bij het Leids Cabaret Festival en in 2021 wint hij de jury- en publiekprijs bij Cameretten.

Datum: zaterdag 15 april 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11) Entree: € 15,00

Familievoorstelling Koos & Moos (4+) – De Theatershow

Koos en Moos zijn bekend van hun populaire YouTube-serie en Koos’ Prentenboek. Koala Koos woonde in Australië, maar toen zijn boom werd omgezaagd had hij geen huis meer. Hij mocht bij Moos komen wonen, zijn allerbeste mensenvriend. Sindsdien gaan ze samen op avontuur. In ‘Koos & Moos’ gaan de twee kamperen in het bos. Moos, die liever op Instagram en TikTok zit, valt van de ene verbazing in de andere. Als de twee vrienden een jonge boomspruit vinden die lijkt te groeien als ze er goed voor zorgen en het aandacht geven, hebben ze een missie: de kleine spruit laten groeien tot een mooie grote boom. Maar kan Moos zijn angst voor spinnen en regen opzijzetten voor de droom van zijn beste vriend? Duurzaamheid, milieuvervuiling en de wens voor een groenere aarde zijn behoorlijke uitdagingen, zeker voor de allerkleinsten. Door spannende verhalen te vertellen en liedjes te zingen waarbij iedereen mag meedoen, leren Koos en Moos kinderen op een speelse en positieve manier lief te zijn voor de aarde.

Datum: zondag 16 april 2023 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 12,50